Android: Neue Google-App ‚Pixel Troubleshooting‘ startet; soll Nutzern bei Problemen helfen (Screenshots)

Google hat eine ganze Reihe von Apps im Portfolio, die nicht unbedingt die große Aufmerksamkeit genießen und zum Teil auch nur exklusiv auf den Pixel-Smartphones angeboten wird. Jetzt kommt mit Pixel Troubleshooting eine neue App dazu, bei der schon aus dem Titel hervorgeht, dass man diese als Nutzer im Idealfall eher nicht nutzen möchte. Nutzer haben damit die Möglichkeit, den Support zu entlasten sich selbst zu helfen.



Parallel zum Verkaufsstart der Pixel 8-Smartphones hat Google eine neue App im Play Store veröffentlicht, die derzeit nur exklusiv für die neue Pixel-Generation angeboten wird. Mit „Pixel Troubleshooting“ will man den Nutzern dabei helfen, auftretende Probleme mit den Pixel-Smartphones selbst zu lösen, ohne sich dafür an den Support oder die Supportforen wenden zu müssen. Derzeit taucht die App in den Bereichen „Batterie“ und „Mobilfunkverbindung“ auf.

Beim Start der App, die derzeit nur aus den Einstellungen heraus aufgerufen werden kann und kein eigenes App-Icon besitzt, werden die Nutzer mit einer Reihe von möglichen Probleme begrüßt. Aus dieser Liste wählt man das eigene Problem aus, gibt vielleicht noch weitere Informationen in Form von Auswahlfragen an und erhält anschließend eine Reihe von Lösungen präsentiert. Jeder Tap liefert weitere Informationen und Anleitungen oder leitet zum Support weiter. Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, wie dieser Assistant für den Akku-Bereich aussieht.









Interessanterweise muss man als Nutzer selbst aktiv werden und diese Assistenten aufrufen und es scheint derzeit nicht vorgesehen zu sein, dass das Smartphone in einer Art ständigen Selbstdiagnose selbst ein Problem feststellt oder den Nutzern solche Lösungen anbietet. Aber das kann ja noch kommen. Sollte ein Problem nicht gelöst werden können, soll sich sehr leicht eine Verbindung zum Pixel Care-Team aufbauen lassen, bei dem dann ein Support-Mitarbeiter zur Stelle ist. Bleibt zu hoffen, dass man an der Hotline dann nicht den gleichen Katalog durchgeht, sondern bereits registriert, dass der Nutzer dies schon getan hat.

Beschreibung aus dem Play Store:

Mit der Pixel-Fehlerbehebungs-App erhalten Sie bei Bedarf Unterstützung. Mit dieser App können Sie häufig auftretende Probleme auf dem Gerät mit einfachen Selbstbedienungsschritten beheben und diagnostizieren, um Probleme reibungslos und schnell zu lösen. Bei Bedarf können Sie sich ganz einfach mit den Supportmitarbeitern von Pixel Care in Verbindung setzen und Ihre Diagnoseinformationen für noch besseren Support weitergeben.

Die App steht derzeit nur für die Pixel 8-Smartphones im Play Store bereit und kann auf keinen anderen Geräten installiert werden. Hier geht es zur App im Play Store.

