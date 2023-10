Pixel-Smartphones: Google bietet ganze sieben Jahren Android-Updates, vollen Support und Reparatur

Google hat am Mittwoch eine echte Bombe platzen lassen, die zwar aufgrund vorheriger Leaks ihren Überraschungsmoment einbüßen musste, aber nichts an Wirkungn verloren: Man wird die Pixel-Smartphones sieben Jahre lang mit Android-Updates versorgen. Ich hatte das hier im Blog bereits thematisiert, aber weil das ein wirklich großer Schritt für das gesamte Android-Ökosystem und auch die Pixel-Reihe ist, muss das noch einmal unterstrichen werden.



Zum Ende der Präsentation der Pixel-Smartphones hatte Google noch ein „one more thing“ in der Tasche, das es wirklich in sich hat – aber leider vorab geleakt wurde: Man wird die Pixel-Smartphones zukünftig sieben Jahre mit Android-Updates versorgen. Das gilt aber nicht nur für die Sicherheitsupdates, sondern tatsächlich für das gesamte Paket: Sieben Jahre Betriebssystem-Updates, sieben Jahres Patches, sieben Jahre Pixel Feature Drops und auch sieben Jahre Support.

Bislang bot man nur drei Jahre Betriebssystem-Updates und Pixel Feature Drops sowie fünf Jahre Sicherheitsupdates, es ist also ein gewaltiger Schritt im Vergleich zu den vorherigen Generationen. Die Update-Zeiträume der vorherigen Generationen findet ihr in diesem Artikel. Ich denke, dass man das als ein sehr klares Bekenntnis von Google zur Pixel-Reihe sehe kann, auch wenn es daran in den letzten Jahren eigentlich keinen Zweifel gegeben hat.

Wie viele Pixel-Nutzer diese sieben Jahre tatsächlich benötigen, spielt keine Rolle. Vermutlich werden nur die wenigsten Erstbesitzer ihr Gerät über einen solch langen Zeitraum nutzen. Wichtig ist aber, dass sie es könnten, wenn sie es wollten. Und sie werden es nicht nur mit aktuellem Sicherheitspatch nutzen können, sondern im Rahmen der technischen Möglichkeiten auch mit aktuellen Features und werden auch sieben Jahre lang vollen Google-Support erhalten. So etwas bietet sonst nur Apple und ist wirklich aller Ehren wert. Natürlich steigert das auch den Wiederverkaufswert der Geräte, wenn sie noch lange aktualisiert werden.









Sieben Jahre sind eine sehr sehr lange Zeit

Ob sieben Jahre viel oder wenig Jahre sind, ist natürlich Ansichtssache und daher will ich das einmal ein wenig in Relation setzen: Wir haben 2023 und wer heute ein Pixel 8 kauft, wird rein Software-technische bis in das nächste Jahrzehnt hinein Freude haben. Es wird, wenn Google nichts am Android-System ändert, ein Update auf Android 21 erhalten. Es wird 84 Sicherheitsupdates erhalten und nach aktueller Zählung 28 Pixel Feature Drops bekommen. Allerdings ist es möglich, dass Googles neue Update-Richtlinien für Pixel-Smartphones diese Zahlen verringern oder vergrößern. Aber es ändert nichts an den Jahren.

Und wer die sieben Jahre noch immer nicht beeindruckend findet: Hätte man diesen Update-Zeitraum schon ab der ersten Generation angeboten, dann würde das erste Pixel-Smartphone aus dem Jahr 2016 erst in diesen Tagen das allerletzte Update erhalten. Was man ebenfalls nicht unterschätzen darf, sind die Kosten pro Nutzungsjahr. Privatnutzer rechnen zwar eher nicht in dieser Einheit, aber wenn man es tun würde, sind sogar die recht hohen Preissprünge bei den Pixel 8-Smartphones zu verschmerzen.

Zwar hat Google dieses langjährige Update-Versprechen nur für die Pixel 8-Smartphones ausgesprochen, aber es ist davon auszugehen, dass das auch für alle folgenden Generationen gilt. Denn sonst würde man in die kuriose Situation kommen, dass ein älteres Gerät längere Updates erhält als ein neues. Und jetzt hoffen wir, dass auch andere Smartphone-Hersteller Druck verspüren, in diesem Bereich noch einmal Gas zu geben. Denn wie ich hier im Blog schon einmal schrieben, sieben Jahre sind eine echte Ansage.

