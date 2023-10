Google Maps: Neues Kartendesign mit deutlich veränderter Farbgebung – wurde es schon ausgerollt?

So mancher Nutzer der Kartenplattform Google Maps dürfte vor einigen Wochen überrascht gewesen sein, als sich die Kartenoberfläche in einer doch recht stark veränderten Farbgebung präsentierte. Das neue Design kam allerdings nicht bei allen Nutzern gut an und mittlerweile kann man den Eindruck gewinnen, dass Google dieses wieder ein Stück weit zurückgezogen und noch einmal auf den Schreibtisch der Designer gebracht hat. Wie sieht es bei euch aus?



Wir hatten Ende August darüber berichtet, dass ein neuen Google Maps-Kartendesign ausgerollt wird, das sich in den Stunden und Tagen vor diesem Artikel bei immer mehr Nutzern zeigte. Sowohl Nutzer der Smartphone-Version als auch der Desktopversion und vereinzelt von Android Auto berichteten rund um die Welt (zumindest USA und Europa) von den neuen Farben. Die Farbdesigner hatten recht große Schritte gemacht und die Darstellung von Straßen oder Wasserflächen doch recht deutlich verändert.

Ich denke, zur Farbgebung muss nicht viel gesagt werden, denn die Unterschiede sind deutlich zu erkennen. Googles Designer werden sich etwas dabei gedacht haben, denn gerade bei einem solch wichtigen Produkt wird so etwas über Monate geplant, getestet und vorbereitet. Auf den ersten Blick hat es mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Die erste Assoziation war einfach nur „billig“ (subjektiver Eindruck!). Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dieser Eindruck kann sich schnell ändern. Dennoch war ich der Meinung, dass man durch dieses Update ein wenig die eigenen Signature-Farben fallengelassen hat und in den beliebigen Bereich abgedriftet ist.

Gut möglich, dass man bei Google auf den zweiten Blick und aufgrund des Nutzer-Feedbacks genauso gesehen hat. Schaut euch einmal den folgenden Screenshot-Vergleich an. Links das noch-aktuelle Google Maps, in der Mitte die neue Variante und auf der rechten Seite Apple Maps. Es wird schnell klar, woher Googles Designer die Inspiration für den Farbwechsel bekommen haben könnten.









Meine persönliche Meinung: Während die neue Wasserfarbe einfach nur Geschmackssache ist, hat man sich mit der Veränderung der wichtigen Straßen nicht unbedingt einen Gefallen getan. Die über Jahre genutzten gelben Hauptstraßen sind deutlich hervorgestochen, während das in der grauen Variante weniger der Fall ist. Aber geht es bei einer solchen Kartendarstellung nicht gerade darum, sich zurechtzufinden und Wege zu finden – vielleicht auch mal ohne den Routenplaner?

Ende August bis Anfang September ist dieses Design bei immer mehr Nutzern aufgetaucht, auch in Deutschland. Zwar haben sich viele Nutzer gemeldet, aber der überwiegende Teil scheint noch immer das alte Design zu haben. In diesen Tagen haben mir außerdem einige Nutzer gemeldet, dass das neue Design wieder verschwunden ist. Sieht ganz danach aus, dass das Google Maps-Team vorerst einen Rückzieher macht. Wie sieht es denn bei euch aus? Welches Design habt ihr derzeit und hattet ihr die neue Variante bereits im Einsatz gesehen?

