Pixel Update: Neue Pixel-Produkte, Pixel Feature Drop, Kameratricks, Update-Revolution und vieles mehr

Die erste Pixel-Woche im Oktober geht zu Ende und brachte uns nicht nur die großen Ankündigungen der Pixel 8-Smartphones und Pixel Watch 2, sondern auch viele Zusatzinformationen, das Pixel Feature Drop, Android 14 und mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab die erwartete Vorstellung der neuen Produkte, Google hat viele zusätzliche Details verraten, die Update-Revolution verkündet, ein Pixel Feature Drop veröffentlicht und vieles mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Warum wurde die Pixel Watch zurückgehalten?

Es war einer der kuriosesten Leaks der letzten Wochen, aber auch sehr informativ: Wir habe erfahren, dass Google die Pixel Watch eigentlich schon parallel zu den Pixel 6-Smartphones auf den Markt bringen wollte. Man hat sich wohl recht kurzfristig umentschieden, denn selbst das Marketing-Material war bereits fertiggestellt. Die große Frage ist natürlich, warum man diese einjährige Verzögerung vorgenommen hat und ob man sich damit wirklich einen Gefallen getan hat, eine dann um ein Jahr gealterte Smartwatch auf den Markt zu bringen.

Das erklärt jedenfalls so einiges und es bleibt zu hoffen, dass die Pixel Watch 2 in ersten Testläufen nicht ebenfalls die Schwächen eines um ein Jahr verschobenen Produkts zeigt.

Merkwürdiges Pixel 8-Unboxing

Das erste Unboxing eines Pixel 8-Smartphones tauchte noch vor der offiziellen Vorstellung auf. Das allein wäre gar nicht so überraschend, denn es ist praktisch schon Gewohnheit. Überraschend war hingegen, dass dieses Unboxing wohl in einer Art Fabrik- oder gar Labor-Umfeld stattgefunden hat und dass dort ein Smartphone ausgepackt wurde, das weder als Gesamtgerät noch mit seiner Schutzfolie Bestandteil des Lieferumfangs sein würde.

» Das erste Unboxing der Pixel 8-Smartphones

Switch to Pixel-Kampagne

Google wird in Kürze eine große Switch to Pixel-Kampagne starten, die die KI-Stärken der neuen Smartphones hervorheben wird. Dieser Spot wurde bereits vorab geleakt und gibt uns einen guten Blick darauf, was Google alles an Software-Stärke mit auf die Smartphones bringt.

» Switch to Pixel Kampagne zeigt starke KI-Funktionen

Pixel 8-Kameratricks auf Pixel 7?

Die neuen Pixel 8-Kameratricks werden wohl auf absehbare Zeit nur auf der neuen Generation nutzbar bleiben. Denn wie sich jetzt zeigt, wirbt Google mit diesen Tricks und gibt an, dass diese auf älteren Generationen nicht angeboten werden. Es steht daher zu vermuten, dass das für längere Zeit so bleiben wird.

» Die Pixel 8-Kameratricks bleiben wohl exklusiv

Pixel 2 oder Pixel Flip?

Ein neuer Leak hat ein kommendes Google-Foldable hervorgebracht. Die große Frage ist, ob es sich dabei schon um ein Pixel Fold 2 handelt oder es vielleicht der erste Hinweis auf die verwandte Flip-Geräteklasse ist. Denn die Gerüchte um ein Pixel Flip reißen nicht ab.

» Neuer Leak zeigt kommendes Google-Foldable

Neue Pixel Buds Pro-Funktionen

Die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro erhalten ein großes Update, das eine ganze Reihe neuer Funktionen im Gepäck hat. Dazu gehören kristallklare Anrufe, die Warnung vor zu hohen Lautstärken inklusive anschaulicher Vergleiche sowie eine Gesprächserkennung und die Verringerung der Latenz.

Das ist die Pixel Watch 2

Google hat die Pixel Watch 2 vorgestellt und wir zeigen euch die neue Smartwatch natürlich noch einmal in allen Details.

» Das ist die Pixel Watch 2

Das sind die Pixel 8-Smartphones

Google hat die beiden neuen Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt, die wir euch pünktlich zur offiziellen Präsentation noch einmal sehr ausführlich vorstellen.

» Das sind die Pixel 8-Smartphones

Das sind die neuen Pixel Buds Pro

Google hat neue Pixel Buds Pro-Farben vorgestellt, die passend zu den Smartphones auf den Markt kommen werden. Außerdem die bereits erwähnten neuen Software-Funktionen für die smarten Kopfhörer.

» Neue Pixel Buds Pro-Farben und Funktionen

Sieben Jahre Updates für die Pixel-Smartphones

Die Update-Revolution ist perfekt! Google wird die Pixel 8-Smartphones ganze sieben Jahre lang mit Android-Updates versorgen. Damit haben Pixel 8-Käufer bis in das Jahr 2030 hinein Ruhe und müssen sich keine Sorgen vor einem veralteten Gerät (aus Software-Sicht) machen.

» Pixel 8-Smartphones erhalten sieben Jahre Updates

Pixel Feature Drop für Oktober 2023

Parallel zu den neuen Geräten hat man auch ein Pixel Feature Drop veröffentlicht. In dieser Ausgabe hat man eine ganze Reihe neuer Software-Tricks im Gepäck, die wir euch natürlich im Detail vorstellen.

So funktioniert der neue Pixel 8 Pro Thermometer-Sensor

Die größte äußerlich sichtbare Neuerung im Pixel 8 Pro ist der Thermometer-Sensor. Über diesen wurde schon sehr viel berichtet und spekuliert, aber erst jetzt haben wir offizielle Infos. Google zeigt einige Einsatzgebiete, aber nach wie vor bleibt die Frage, ob man so etwas überhaupt in einem Smartphone benötigt.

» So funktioniert der Thermometer-Sensor im Pixel 8 Pro

Pixel Watch 2 unterstützt kein kabelloses Laden

Die gute Nachricht: Die Pixel Watch 2 lädt jetzt noch schneller auf. Die schlechte Nachricht: Um das zu erreichen, verabschiedet man sich vom kabellosen Aufladen.

» Pixel Watch 2 bietet kein kabelloses Aufladen

So funktionieren die Pixel 8-Kameras

Google hat die Kameras der Pixel 8-Smartphones vollständig überarbeitet. In einem ausführlich Blogpost stellt man die neuen Kameras, deren technische Möglichkeiten und auch die neuen Kameratricks vor.

» Google erklärt die neuen Pixel 8-Kameras

Google ändert Update-Versprechen

Das Update-Versprechen für die Pixel 8-Smartphones wurde deutlich verlängert (siehe oben), aber das ist nicht die einzige Änderung. Denn wie man jetzt verkündet hat, wird man sich mit den Updates zukünftig nicht mehr auf einen Tag festnageln lassen, sondern diese dann ausrollen, wenn sie bereit sind.

» Pixel-Updates kommen erst dann, wenn sie fertig sind

Pixel Watch-Update kommt später

Die Pixel Watch 2 kommt mit Wear OS 4 auf den Markt, aber was ist mit der Pixel Watch der ersten Generation? Wie Google jetzt verkündet hat, müssen sich Nutzer der ersten Smartwatch noch etwas länger gedulden.

Sieben Jahre Ersatzteile für die Pixel 8-Smartphones

Die Pixel 8-Smartphones werden nicht nur ganze sieben Jahre mit Software-Updates versorgt, sondern es gibt noch mehr: Man bietet auch sieben Jahre vollen Support und garantiert, dass es in sieben Jahren noch Ersatzteile für die Smartphones gibt, falls diese repariert werden müssen. Das ist wirklich stark!

» Google bietet sieben Jahre Support und Ersatzteile für die Pixel 8-Smartphones

Pixel 8 Pro Video Boost

Eines der Highlights der Pixel 8-Smartphones ist das Feature Video Boost. Dieses bietet man vorerst nur auf dem Pixel 8 Pro an und wird es den Nutzern erstmals ermöglichen, Videos in HDR+ aufzunehmen. Um dies zu ermöglichen, ohne das Smartphone stundenlang mit rechnen zu beschäftigen, wird man auf Cloud-Unterstützung setzen.

» So funktioniert der Pixel 8 Pro Video Boost

Pixel-Smartphones haben 12 Prozent Marktanteil

Wahnsinn, Google ist auf dem richtigen Weg: In Japan hat man den Marktanteil der Pixel-Smartphones innerhalb von zwei Jahren von zwei Prozent auf 12 Prozent erhöht. Und die gute Nachricht für Google ist: Dieser Marktanteil-Gewinn geht fast vollständig auf die Kosten des Apple iPhone.

» Pixel-Smartphones nehmen dem iPhone massiv Marktanteile weg

Sind die Pixel 8-Smartphones zu teuer?

Google hat den Verkaufspreis der Pixel-Smartphones um ganze 150 bis 200 Euro angeboten. Ist das gerechtfertigt oder sind die Smartphones damit jetzt einfach zu teuer? In einem etwas längeren Kommentar beleuchte ich, dass sich der Kauf der Smartphones dennoch lohnen kann und warum die Preissteigerung gar nicht so hoch ausfällt, wie man auf den ersten Blick denken würde.

