Pixel Watch: Google drosselt kabelloses Aufladen mit Firmware-Update; dauert jetzt deutlich länger (Vergleich)

Mit der Pixel Watch 2 hat Google größere Änderungen am Aufladen der Smartwatch vorgenommen, denn dabei setzt man jetzt wieder auf Pins und hat das kabellose Aufladen entfernt. Interessanterweise scheint diese Änderung auch Auswirkungen auf die Pixel Watch der ersten Generation zu haben. Denn nach einem Firmware-Update wird sich diese deutlich langsamer aufladen.



Dass eine neue Produktgeneration oftmals bessere Leistung als der Vorgänger bringt, ist normal. Dass aber eine neue Produktgeneration dafür sorgt, dass der Vorgänger eine schlechtere Leistung bekommt, ist eher selten der Fall – doch bei der Pixel Watch scheint es so zu sein. Google hat ein Firmware-Update für die Pixel Watch (1) angekündigt, mit dem die Leistung des kabellosen Aufladens doch deutlich gesenkt wird. In der folgenden Tabelle könnt ihr den alten Wert, den neuen Wert und den Vergleich zur Pixel Watch 2 sehen. Alle Angaben laut Googles technischen Spezifikationen.

Damit fällt die Pixel Watch der ersten Generation deutlich hinter den Nachfolger zurück. Gründe für diese Änderung hat man nicht angegeben, sondern lediglich mitgeteilt: „A firmware update for Google Pixel Watches required us to review the charging times, the new times are what the average user will experience.“ Mutmaßlich geht es um die Hitzeentwicklung beim Aufladen, die der Smartwatch auf Dauer vielleicht nicht wirklich gut tut. Man wird das nicht ohne Grund bei der zweiten Generation wieder geändert haben.

