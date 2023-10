Pixel Watch: Wie erfolgreich war Googles Smartwatch? Offizielle Android-Apps geben interessante Einblicke

Google hat am Mittwoch die zweite Generation der Pixel Watch vorgestellt, mit der man die eigene Position im Smartwatch-Markt festigen und sicherlich größere Erfolge erzielen möchte. Ziemlich genau ein Jahr nach dem Verkaufsstart der ersten Generation lohnt sich ein schneller Rückblick, den wir anschließend nicht mehr haben werden: Wie oft hat sich die erste Pixel Watch verkauft und war sie für Google ein Erfolg?



Mit der Pixel Watch ist Google mit einem ganzen Jahr Verzögerung in den Smartwatch-Markt eingestiegen und hat sich damit selbst nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für einen frühen Erfolg geschaffen. Von Beginn an erhielt die Pixel Watch eher durchwachsenes Feedback, was sowohl der Wear OS-Schwäche als auch der vergleichsweise mäßigen Leistung und dem dafür doch recht hohen Preis zuzuschreiben ist.

Jetzt steht die zweite Generation vor der Tür, deren Ausblick schon etwas besser ist. Denn Google legt an vielen Stellen nach (leider auch beim Preis) und kann den Einstieg des vergangenen Jahres vielleicht ein wenig festigen. Man muss aber auch sagen, dass die Messlatte nicht ganz so hoch liegt, denn nach allem was bekannt ist, hat sich die Pixel Watch (1) nicht wirklich gut verkauft. Mehr oder weniger offizielle Daten zur Verbreitung der Pixel Watch gibt es im Google Play Store, denn dort finden sich eine Reihe von Pixel Watch-exklusiven Apps. Diese sind nur auf der Pixel Watch verfügbar und können somit von keiner anderen smarten Uhr nach oben getrieben werden. Gleichzeitig sind sie fest vorinstalliert und somit kann es theoretisch nicht mehr Smartwatches als Downloads geben.

Noch zu Beginn dieses Jahres, nach dem Weihnachtsgeschäft, standen alle Apps im Google Play Store bei „100.000+“ Downloads. In den Play Store-Metriken bedeutet das, dass die Anzahl irgendwo zwischen 100.000 und 500.000 liegt – ein weites Feld. Im Februar hatte die erste App die Marke von 500.000 Installationen durchbrochen und in den kommenden Monaten haben auch alle anderen Apps diesen kleinen Meilenstein genommen. Damit können wir die Werte recht genau betrachten und die Verkaufszahlen ziemlich genau einordnen können.









Oben seht ihr einen Screenshot der Downloads, wie es sich Stand Anfang Oktober 2023 zeigt – also vor dem Verkaufsstart der Pixel Watch 2. Weil nicht davon auszugehen ist, dass sich die Pixel Watch in den letzten drei Monaten plötzlich deutlich besser verkauft hat als in den neun Monaten zuvor, können wir daher von etwa 500.000 bis 600.000 verkauften Geräten ausgehen. Ob das viel oder wenig ist, muss jeder selbst bewerten. Als Vergleichswert kann man heranziehen, dass weltweit etwas mehr als 100 Millionen Smartwatches im Jahr 2022 verkauft wurden. Dabei ist zu beachten, dass die Pixel Watch erst Mitte Oktober 2022 auf den Markt kam.

Was man ebenfalls nicht vergessen darf: Google hat in den ersten zwei Verkaufswochen jedem Käufer eines Pixel 7 Pro eine Pixel Watch geschenkt – und die Smartphones haben sich, nach allem was damals bekannt geworden ist, schon zu Beginn glänzend verkauft. Es ist daher davon auszugehen, dass die echten Verkaufszahlen, ohne die verschenkten Modelle, nochmal niedriger liegen. Dass sich Google überhaupt nicht zu den Verkaufszahlen geäußert hat, zu den Smartphone-Verkaufszahlen hingegen mehrfach und dabei auch von Rekordzahlen für die ersten Tage sprach, unterstreicht den Eindruck.

Wir werden die wahren Verkaufszahlen nicht erfahren, aber nur mit der ersten Generation lassen sich diese anhand der Apps feststellen. Ab der zweiten Generation haben wir zumindest aus dieser Quelle keine Chance mehr.