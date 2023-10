Google Fotos: Die starke Gesichtserkennung optimieren – mehrfach erkannte Personen manuell gruppieren

Die Fotoplattform Google Fotos bietet seit vielen Jahren eine starke Gesichtserkennung, mit der sich die auf den Fotos abgebildeten Personen zuordnen lassen. Die Gesichtserkennung liefert sehr gute Ergebnisse, doch manchmal benötigt sie auch etwas Unterstützung. Nachdem wir euch kürzlich die halbautomatische Gruppierung von Gesichtern gezeigt haben, wollen wir jetzt noch auf die vollständig manuelle Zuordnung eingehen.



Die Google Fotos Gesichtserkennung gehörte seit dem Start der Plattform zu den großen Stärken und kann auch heute noch sehr hilfreich sein, um die Bilderflut ein wenig unter Kontrolle zu bringen bzw. Struktur hereinzubringen. Wir haben euch bereits gezeigt, wie sich Personen zuordnen lassen und sind auch darauf eingegangen, wie sich Gesichter gruppieren lassen, die ein- und dieselbe Person zeigen. Manchmal benötigen die Algorithmen eben auch ein wenig Unterstützung, um weiterhin perfekt zu arbeiten.

Denn bei der Masse an Gesichtern in der Fotodatenbank kommt es immer wieder einmal vor, dass sich die Algorithmen nicht ganz sicher sind und für ein eigentlich bekanntes Gesicht eine neue Person erstellen. Das geschieht vor allem bei Personen, für die nur wenige Bilder und somit Vergleichsmöglichkeiten vorhanden sind. Aber auch bei Personen mit einer regelrechten Flut an Bildern kann es vorkommen, dass einzelne Aufnahmen nicht automatisch zugeordnet werden können. Selbst dann, wenn die Bilder für einen Menschen sehr ähnlich sind.

Zwar sind die Algorithmen normalerweise schlau genug, solche Ähnlichkeiten zu erkennen und euch als Vorschlag für eine Zusammenzuführung zu unterbreiten, aber das klappt nicht mehr. Wie ihr diese Zusammenführung nutzen könnt, haben wir euch kürzlich in diesem Artikel beschrieben und einer unserer Leser hat darauf hingewiesen, dass es auch einen vollständig manuellen Weg gibt. Das ist dann sinnvoll, wenn es keine Vorschläge für die vermeintlichen Doppelgänger gibt.









Habt ihr alle automatisch erkannten Doppelgänger abgearbeitet und es gibt noch immer Dopplungen, dann gehen wir wieder zur ersten Anleitung zurück und nutzen die Namensvergabe für die Gesichter. Denn bei der Eingabe eines Namens unterbreitet euch Google Fotos Vorschläge aus der Datenbank, die wir für diesen Tipp benötigen. Voraussetzung ist, dass ihr die Person bereits angelegt habt und der Name bzw. das Profil bei Google Fotos bekannt ist.

Öffnet jetzt ein Bild der gedoppelten Person und klickt in der Information auf das Gesicht, sodass ihr zu der Ansicht gelangt, in der die Namen vergeben werden. Gebt dort jetzt einfach den Namen der Person ein, wartet vielleicht einen kurzen Augenblick auf die Vorschläge, und klickt anschließend auf den Vorschlag mit gleichem Namen. Google Fotos wird euch anschließend per Overlay fragen, ob diese beiden Personen zusammengeführt werden sollen. Bejaht dies und schon herrscht Ordnung.

Es ist gut möglich, dass die Algorithmen daraus lernen und in den folgenden Stunden/Tagen weitere Dopplungen vorschlagen werden.