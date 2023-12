Pixel Kamera: Neue Selfie-Funktion ist jetzt für alle Nutzer verfügbar – Timer mit der Handfläche auslösen

Erst vor wenigen Monaten hat die Pixel Kamera ein Update erhalten, das ein neues Selfie-Feature in die App gebracht hat – nämlich die Steuerung per Handfläche. Jetzt werden Nutzer mit einer einmaligen Benachrichtigung daran erinnert, dass dieses Feature vorhanden ist und wie es genau funktioniert. Außerdem lässt sich in den Einstellungen die Option festlegen, wie diese Palm-Geste reagieren soll.



Die Pixel Kamera hat mit dem Juni-Feature Drop die „Palm-Geste“ erhalten, also das Aufzeigen der offenen Handfläche mit gestreckten Fingern. Wird diese Geste erkannt, kann die Kamera entsprechend den Einstellungen darauf reagieren und die Aufnahme eines Selfies erleichtern. Denn nach dieser Geste startet ein Timer, an dessen Ende das Selfie oder auch das Gruppenfoto aufgenommen wird. Jetzt werden die Nutzer per Overlay bei erster Selfie-Nutzung daran erinnert.

In den Einstellungen lässt sich festlegen, wann dieser Timer scharfgeschaltet werden soll. Standardmäßig reagiert dieser nur dann, wenn der Timer mit 3 oder 10 Sekunden aktiv ist. Es kann aber auch ausgewählt werden, dass dieser Selfie-Timer oder einen anderen voreingestellten Timer reagieren und die Handbewegung immer erkennen soll. Dank KI-Erkennung sollte die Fehlerrate recht gering sein und somit nur dann auslösen, wenn es vom Nutzer wirklich gewünscht ist.

Die Funktion sollte schon seit Juni für Pixel-Nutzer ausgerollt werden, doch es ist gut möglich, dass es bei einigen Nutzern Verzögerungen gab und daher erst jetzt diese Erinnerung aufploppt.

» Android: Google Play Store wird App-Deinstallation aus der Ferne ermöglichen – so gehts (Screenshots)

Letzte Aktualisierung am 17.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[AndroidPolice]