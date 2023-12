Android: Google Play Store wird App-Deinstallation aus der Ferne ermöglichen – so gehts (Screenshots)

Der Google Play Store lässt sich nicht nur unter Android am aktuell verwendeten Gerät nutzen, sondern ermöglicht auch im Browser oder auf anderen Android-Geräten den Abruf oder die Installation neuer Apps. Jetzt steht ein Update vor der Tür, auf das viele Nutzer seit langer Zeit warten dürften: In Kürze werden sich Apps auch aus der Ferne deinstallieren und somit von einem Gerät der Wahl vollständig löschen lassen.



Über den Google Play Store ist es seit vielen Jahren möglich, Apps auf anderen Geräten mit demselben Google-Konto zu installieren. Das ist vor allem am Desktop sehr praktisch, aber auch bei Nutzung mehrerer Smartphones oder Tablets kann das einige Schritte ersparen. Die Deinstallation, also das Löschen von Apps, ist hingegen nur lokal am Gerät möglich und erfordert, dass dieses in die Hand genommen werden muss. Kein großes Problem, aber dennoch eine Komfortlücke, die es zu schließen gilt.

Wie jetzt in einem Teardown sowie durch eine Freischaltung versteckter Schalter entdeckt wurde, wird die Deinstallation aus der Ferne schon sehr bald möglich sein. Nutzer haben genauso wie bei der Installation die Möglichkeit, einzelne Geräte auszuwählen, auf denen die Aktion ausgeführt werden soll. Es erfordert zwar mehr Schritte als die Installation, ist aber dennoch einfach umgesetzt und erspart den Griff zum anderen Gerät – wenn es denn überhaupt in der Nähe ist.

Das Ganze soll wohl schon einmal im Jahr 2012 möglich gewesen sein und die Deinstallation von Smartphone-Apps über die Webversion des Google Play Store ermöglicht haben. Warum Google das damals zurückgezogen hat und erst elf Jahre später zurückbringt, ist nicht bekannt.

» Android: Warum hat der Google Play Store ein illegales Monopol – der Apple App Store aber nicht? (Meinung)

[AndroidPolice]