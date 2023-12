Android Auto: Google bekommt neue Konkurrenz von TomTom und Microsoft – neue Plattform kommt 2024

Google ist mit den Plattformen Android Auto sowie dem Unterbau-Betriebssystem Android Automotive gut aufgestellt, könnte aber schon bald neue Konkurrenz bekommen. Denn jetzt haben die beiden Unternehmen TomTom und Microsoft eine Zusammenarbeit in Aussicht gestellt, die die Kräfte in den wichtigen Infotainment-Bereichen bündeln soll.



Den Infotainment-Plattformen im Auto wird in Zukunft eine immer größere Bedeutung zukommen und somit ist es nicht weiter überraschend, dass sich nach den Android Auto-CarPlay-Jahren nun immer mehr weitere Projekte formen. Eines davon wird eine Kooperation zwischen TomTom und Microsoft sein, die ihre Kräfte in diesem Bereich bündeln wollen. TomTom bringt die eigene Plattform Digital Cockpit mit ins Spiel und Microsoft die Azure-Cloud sowie Künstliche Intelligenz und mutmaßlich weitere Apps und Software-Features.

Bisher haben die beiden Unternehmen nur obigen Teaser veröffentlicht und dürften auf der CES in wenigen Wochen eine offizielle Ankündigung und Präsentation durchführen. Es könnte ein Gegengewicht zu Googles Android Automotive und dem darauf aufbauenden Google Built-in werden, denn gemeinsam haben Microsoft und TomTom genügend Expertise in diesem Bereich – fehlt nur die Reichweite. Das passt übrigens auch sehr gut zu den aktuellen Microsoft-Entwicklungen rund um Android, die ihr in den folgenden beiden verlinkten Artikeln nachlesen könnt:

