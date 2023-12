Android: Wird Microsoft bald zum großen Konkurrenten? Neuer Anlauf mit App Store und Windows-Anbindung

Microsoft hat den Markt der Desktop-Betriebssysteme seit Jahrzehnten fest in der Hand, konnte diesen Erfolg aber niemals auf den mobilen Markt übertragen – man hat es bekanntlich mit aller Macht versucht, aber Windows Phone ist gescheitert. Doch schon seit längerer Zeit wissen wir, dass man sich damit in Redmond langfristig nicht abfinden möchte und könnte derzeit am großen Comeback basteln, dessen einzelne Puzzleteilchen viel Potenzial haben.



Microsoft hat vor bald einem Jahrzehnt sehr viel Energie und mehrere Milliarden Dollar in die Verbreitung von Windows Phone gesteckt, ist aber trotz aller Macht gescheitert. Denn der mobile Markt ist mit dem Desktop nicht vergleichbar und hätte wohl eine andere Herangehensweise gebraucht. Das hat man schmerzlich erfahren müssen und dürfte daraus gelernt haben. Vermutlich nicht ganz zufällig hat sich vor einigen Wochen Microsoft-CEO Satya Nadella zu Wort gemeldet und das Aus von Windows Phone als großen Fehler bezeichnet. Und Fehler sind dazu da, korrigiert zu werden.

Bastelt Microsoft an einem neuen mobilen Betriebssystem?

Bezugnehmend auf Nadellas Aussage und einige andere Hinweise hatte ich vor einigen Wochen hier im Blog ein Comeback von Windows Phone ins Spiel gebracht, das dem Markt sicherlich gut tun würde. Dann aber sicherlich nicht mit dem damaligen Rezept, sondern unter ganz neuen Voraussetzungen. Eine davon wäre es, dass das Betriebssystem auf Android basiert und sich somit in ein gemachtes Nest setzen kann. Ob es dann dennoch den Namen „Windows“ tragen kann, allein schon wegen der bekannten Marke, der Abgrenzung von Googles Android und der engen Anbindung an das große Desktop-Betriebssystem, spielt dabei gar keine so große Rolle.

Wie ein neuer Microsoft-Anlauf aussehen könnte, ist völlig offen. Doch wenn es kommen sollte, was ich mittlerweile als recht realistisch einstufe, dann ziemlich sicher mit Android. Denn man ist am nicht vorhandenen eigenen Ökosystem gescheitert. Also nutzt man das, was bereits vorhanden ist. Der vielleicht wichtigste vorbereitende Schritt soll schon Anfang 2024 folgen. Siehe nächster Punkt.

» Alle Hinweise zum Comeback von Windows Phone









Microsoft startet Games Store für Android

Vor wenigen Tagen wurde offiziell verkündet, dass Microsoft einen eigenen Games Store für Android starten will. Und dieser wäre mit zahlreichen Microsoft-Titeln, den Spielen der wichtigsten MS Games-Töchter, vielen Titeln der neuen Tochter Activision-Blizzard-King sowie Spielen weiterer großer Partner (die bisher nicht genannt wurden) gefüllt. Der Store ist vom Start weg eine echte Macht und eine große Konkurrenz zum Google Play Games Store. Spannend wird es sein, ob (oder wann) Microsoft all diese Titel aus dem Google Play Store abzieht. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis sich dort auch Apps finden.

Mit einem solchen Store würde Microsoft das damalige Problem des fehlenden Ökosystems zumindest aus Spielesicht lösen. Dass externe Stores unter Googles Android als unsicher gelten ist sicherlich ein großes Problem, doch ich denke dass die Marke Microsoft und die zahlreichen Spieletitel das Vertrauen der Nutzer haben – ebenso wie damals Fortnite. Und wenn Microsoft mit der eigenen Android-Version auf den Markt kommt, ist der MS Games Store ohne Frage nicht mehr „unsicher“.

Mit den großen Apps, populären Spielen, einem möglichen Betriebssystem und dem MS Games Store hat man alle Zutaten beisammen, um einen potenziell sehr erfolgreichen neuen Anlauf zu starten. Bei Google sollte man all diese Aktivitäten sehr genau beobachten – aber wie darauf reagieren…?

» Alle Infos zum Microsoft Games Store für Android

Letzte Aktualisierung am 15.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!