Windows Phone: Bringt Microsoft das Betriebssystem zurück? Android und iOS brauchen neue Konkurrenz

Microsoft hat sich schon vor längerer Zeit mit Windows Phone aus dem Smartphone-Markt zurückgezogen und konzentriert sich stattdessen auf Android. Doch kürzlich wurde durch Microsoft-CEO Satya Nadella höchstpersönlich ein Comeback des Betriebssystems ins Spiel gebracht. Auch wenn der damalige Anlauf nicht von Erfolg gekrönt war, könnte eine Rückkehr heute auf deutlich fruchtbareren Boden fallen.



Mit Windows Phone hat Microsoft vor mittlerweile 13 Jahren den Einstieg in den modernen Smartphone-Markt gewagt, den man sich sehr viel hat kosten lassen – inklusive der Übernahme von Nokia. Obwohl man im Smartphone-Bereich (oder das, was man vor dem iPhone darunter verstanden hatte) schon lange Erfahrungen hatte und vor Google und Apple aktiv war, waren Microsofts Ambitionen nicht von Erfolg gekrönt. Über die Gründe kann man streiten, doch seit damals hat sich vieles verändert.

Windows Phone ist meiner Meinung nach an drei Punkten gescheitert: Das gesamte Windows-Konzept dieser Tage (inklusive Windows 8 am Desktop) war eine Katastrophe. So erfrischend die Kacheln am Smartphone auch gewesen sein mögen, so sehr hatten sich Desktopnutzer dagegen gewehrt. Dabei wollte man gerade durch das starke Desktop-Standing im mobilen Bereich punkten. Der zweite Punkt war, dass das Ökosystem trotz sehr hoher Investitionen einfach nicht wachsen wollte. Allen voran die Google-Apps fehlten und somit hat Google den unbequemen Konkurrenten damals kleinhalten können. Der dritte Punkt: Es war von Microsoft.

Heute würde es wohl ein wenig anders aussehen: Smartphone-Oberflächen sind mittlerweile sehr modern und selbst plattformübergreifend (Android und iOS) ein wenig vereinheitlicht. Microsoft müsste das Rad also nicht mehr neu erfinden und könnte einen modernen Mix aus Windows / Android / Kacheln erschaffen. Das Ökosystem-Problem könnte man durch einen Android-Unterbau lösen (siehe folgender Absatz) und der Name „Microsoft“ ist heute deutlich positiver besetzt als es damals der Fall war. Damals waren Apple und Google das Nonplusultra und Microsoft das Grauen der Desktopzeit. Zumindest ein Stück weit hat sich das heute gedreht.









Windows Phone auf Android-Basis?

Das Henne-Ei-Problem könnte Microsoft auch mit dem nächsten Anlauf ereilen, aber dieses ließe sich umgehen. Denn warum nicht ein Windows Phone auf Basis von Android auf den Markt bringen? Weil man es sich über die Jahre auf Android bequem gemacht hat und auch die Android-Anbindung an Windows ermöglicht, wäre das sicherlich eine interessante Alternative. Dass unter der Windows-Haube ein Android läuft, muss man ja nicht an die große Glocke hängen. Wenn schon immer wieder ein Linux-Kernel für Desktop-Windows ins Spiel gebracht wird, wäre ein solcher Schritt auch gar nicht so ungewöhnlich.

Die allermeisten Nutzer dürften mit ihrem Android-Smartphone oder iPhone grundsätzlich zufrieden sein. Dennoch würde so manch einer sicherlich eine Alternative begrüßen, die nicht nur Apple oder Google heißt. Eine gesunde Mitte zwischen Android und iOS könnte heute auf größeres Interesse stoßen, als es damals der Fall war. Vielleicht würde es Microsoft gar gelingen, eine wirklich starke Verbindung zwischen Mobil und Desktop zu schaffen, die trotz aller Versuche und Möglichkeiten bisher weder Google noch Apple gelungen ist.

Ich denke, einen weiteren Versuch seitens Microsoft wäre es auf jeden Fall wert. Langfristig würde ein drittes Betriebssystem auch dem gesamten Smartphone-Markt guttun. Und wenn es nicht von Microsoft kommt, von wem dann…?

Letzte Aktualisierung am 3.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!