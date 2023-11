YouTube Premium: Google erhöht den Abo-Preis um nur einen Euro – ist das wirklich zu viel? (Kommentar)

Wer Googles Videoplattform YouTube auf legalem Weg werbefrei nutzen möchte, kann seit langer Zeit ein YouTube Premium-Abo abschließen und auch die weiteren Vorteile dieses Pakets nutzen. Vor wenigen Tagen hat Google die Preise für das YouTube Premium-Abo in Deutschland erhöht und dennoch zeigt sich, dass man es mit den deutschen Nutzern sehr gut meint.



Es wurde seit langer Zeit erwartet, dass Google die Preise für das YouTube Premium-Abo auch in Deutschland anhebt und in dieser Woche war es endlich soweit. Am Donnerstag wurden die neuen YouTube Premium-Preise verkündet und je nach eigener Nutzung konnte man erleichtert oder schockiert sein. Denn das monatliche YouTube Premium-Abo wurde um gerade einmal einen Euro von 11,99 Euro auf 12,99 Euro pro Monat erhöht. Natürlich muss man sich darüber nicht freuen, aber es hätte schlimmer kommen können.

Anders sieht es beim Familien-Abo aus, denn bei diesem hat man sowohl absolut als auch prozentual den Preis sehr deutlich erhöht. Es geht um ganze sechs Euro von 17,99 Euro auf 23,99 Euro pro Monat nach oben – das ist schon eine Ansage. Ich bin selbst davon betroffen (teile das Abo mit der engen Familie) und natürlich nicht ganz glücklich darüber. Dennoch muss jedem klar sein, dass sich ein solches Paket für Google rechnen muss. Und wenn bis zu sechs Nutzer das gesamte YouTube-Ökosystem werbefrei nutzen und Musikhören können, dann ist das nach wie vor ein attraktiver Preis. Das ist eine Milchmädchenrechnung, aber sechs einzelne Abos würden 78 Euro pro Monat kosten.

Ich sehe es persönlich daher so, dass man den Preis jetzt in einen etwas realistischeren Rahmen gebracht hat und das Familien-Abo zuvor deutlich zu günstig war. Statt sich jetzt zu ärgern und zu kündigen, was natürlich jedem Nutzer jederzeit freisteht, sollte man dankbar dafür sein, dass es lange Zeit so günstig gewesen ist. Denn auch der „böse Google-Konzern“ muss mit dem Angebot Geld verdienen und ich kann mir vorstellen, dass das Paket auch jetzt noch nicht für Google profitabel ist. Aber das soll nicht die Sorge der Nutzer sein.









Das sind die neuen YouTube Premium-Preise / (alter Preis)

YouTube Premium Einzeltarif: 12,99 Euro (11,99 Euro)

12,99 Euro (11,99 Euro) YouTube Premium Familientarif: 23,99 Euro (17,99 Euro)

23,99 Euro (17,99 Euro) YouTube Music Premium: 10,99 Euro (9,99 Euro)

10,99 Euro (9,99 Euro) YouTube Premium Lite: 5,99 Euro

Weiterhin darf man sich als deutscher Nutzer freuen, dass Google die Preiserhöhungen so lange zurückgehalten hat. Denn schon 2022 hatte man in den ersten Ländern die Preise deutlich erhöht und in den folgenden Monaten bis hin zu diesem Sommer global immer wieder an den Preisschrauben gedreht. In Deutschland blieben die Preise dagegen bis zu dieser Woche stabil und auch die Erhöhung um nur einen Euro pro Monat ist im Vergleich zu vielen anderen Preiserhöhungen der Konkurrenz sicherlich verschmerzbar.

Zusätzlich hatte man erst vor wenigen Wochen das Premium Lite-Abo eingeführt, das zwar nur begrenzt verfügbar ist (Details sind dazu nicht bekannt), aber eine sehr attraktive Alternative ist.

YouTube Premium hat derzeit den Vorteil, dass man durch den Start des Werbeblocker-Blockers einen regen Zulauf haben dürfte und somit das Wachstum der Kennzahlen aus anderen Quellen holt. Daher gehe ich für die nächsten ein bis zwei Jahre von einer Preisstabilität aus. Drückt die Daumen 🙂

