Windows Phone vor Comeback? Microsoft könnte das Smartphone-Betriebssystem zurückbringen (Gerücht)

Die beiden Betriebssysteme Android und iOS dominieren den mobilen Markt seit vielen Jahren und derzeit sieht es nicht danach aus, dass sich das demnächst ändern würde. Doch vielleicht bekommen die beiden Platzhirsche Apple und Google schon bald mächtige Gesellschaft, denn nachdem Microsoft-CEO Satya Nadella kürzlich über das damalige Aus von Windows Phone sprach, könnte man mit einem Comeback rechnen.



Android und iOS dominieren den Smartphone-Markt nach Belieben, denn in vielen Ländern kommen die beiden Betriebssysteme rein rechnerisch auf einen gemeinsamen Anteil von 100 Prozent und haben keinerlei ernsthafte Konkurrenz. Schon vor weit über zehn Jahren hatten sich die beiden Plattformen den Markt weitestgehend aufgeteilt und dennoch hat Microsoft mit Windows Phone den Versuch gewagt, ein Stück vom Kuchen zu bekommen. Das ist ihnen auch gelungen, doch das Kuchenstück wollte einfach nicht wachsen.

Vor wenigen Tagen hat Microsoft-CEO Satya Nadella am Rande der Verkündung der Quartalszahlen eingestanden, dass die Einstellung von Windows Phone ein Fehler war und man das Produkt womöglich zum Erfolg hätte führen können. Dabei bezieht er sich vor allem auf die Verbindung der noch immer weitgehend getrennten Welten der Smartphones, Tablets und des Desktops. Bis heute beißen sich Apple, Google, gewissermaßen auch Microsoft oder die großen Smartphone-Hersteller daran die Zähne aus. Bei Microsoft mit dem Unterschied, dass man mit stumpfen Waffen kämpft.

In der Vergangenheit gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass Microsoft eine Rückkehr auf den Smartphone-Markt plant, doch der CEO einer der größten und mächtigsten Konzerne der Welt äußert so etwas nicht ohne Grund – und dann auch noch im Umfeld der Verkündung der Quartalszahlen. Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und wenn es dann gleich mehrere Sätze sind, hat das Gewicht. Ich halte es daher für möglich, dass man intern bereits an einer Rückkehr arbeitet und vielleicht in eine Phase übergeht, die reelen Marktchancen abzuklopfen. Immerhin hält man sich zu Windows 12, das laut Spekulationen für 2024 erwartet wird, sehr bedeckt. Vielleicht wird es ein Multi-Device-Betriebssystem?









Es gibt viele Gründe für das damalige Scheitern von Windows Phone. Dazu gehören neben der zwanghaften Verbindung von Mobil und Desktop (mit der man aufgrund des Kachel-Designs auch viele Desktopnutzer verschreckt hatte), sicherlich auch das damalige Selbstverständnis von Microsoft, den Markt problemlos erobern zu können. Man könnte es auch Überheblichkeit nennen. Man hatte es außerdem nicht geschafft, ein wertvolles Ökosystem aufzubauen, wozu auch Google mit dem damaligen Boykott sicherlich erheblich beigetragen hat. Doch am Beispiel Apple zeigt sich, dass es auch weitgehend ohne Google-Apps geht.

Seit dem Aus von Windows Phone konzentriert sich Microsoft auf Android, kämpft dort aber mit stumpfen Waffen. Denn zwar hat man viele wichtige Apps geschaffen, vom Office-Paket über den Edge-Browser bis hin zu einem Microsoft Launcher, muss sich aber genauso wie alle anderen Entwickler den Vorgaben Googles beugen. Wohl auch aus diesem Grund ist die seit Jahren in Entwicklung befindliche Smartphone-Anbindung an Windows nach wie vor bescheiden. Doch beim Kampf um den Android-Desktop ist Microsoft eigentlich ganz vorn mit dabei, zeigt in letzter Zeit aber nur wenig Engagement. Vielleicht, weil man Android schon bald wieder als Konkurrenz betrachtet?

Ich denke, dass Microsofts Chancen bei einer ordentlichen Umsetzung, einem begeisternden Konzept und mit viel Durchhaltevermögen gar nicht so schlecht stehen. Denn der Wind hat sich längst gedreht. Damals waren Apple und Google noch „cool“ und Microsoft „böse“. Heute haben viele Nutzer eine andere Sicht auf Microsoft und sind eher von Apple und Google genervt, haben aber keine Alternative. Das lässt sich faktisch nicht belegen, aber ist mein Eindruck und schlussendlich ist es genau das, was über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Wenn die Nutzer sich erst einmal offen für Neues zeigen, kommt das Ökosystem von ganz allein…

