Google Cloud: Wichtiger Geschäftsbereich ist endlich profitabel – bald eine Milliarde Dollar Gewinn

Am Dienstag hat die Google-Mutter Alphabet die aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht und dürfte so manchen Anleger mit diesen sicherlich beruhigt haben – denn die Zahlen sahen das zweite Quartal in Folge besser aus als erwartet. Die vielleicht größte und langfristig bedeutendste Entwicklung ging aber in vielen Medienberichten unter: Die Sparte Google Cloud hat zum dritten Mal in der langen Geschichte einen Gewinn erwirtschaftet.



Rechnet man alle ähnlichen Vorgängerprodukte mit ein, ist Google seit über zwei Jahrzehnten im Cloud-Bereich tätig und hat dank der eigenen Infrastruktur auch beste Möglichkeiten, um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein. Schon vor Jahren hatte man prognostiziert, dass der Bereich Google Cloud spätestens 2020 mehr Umsatz erwirtschaften soll als das Werbegeschäft. Daraus ist bekanntlich nichts geworden und bis zum Erreichen dieses Ziels wird es wohl auch noch etwas länger dauern.

Tatsächlich war Google Cloud seit langer Zeit ein Sorgenkind des Unternehmens. Denn die Konkurrenz Amazon AWS und Microsoft Azure liegen mit großem Abstand vor Google Cloud, das lange Zeit nicht vom Fleck kam. Doch nicht nur die Umsätze stiegen sehr langsam, auch die schwarzen Zahlen wollten sich einfach nicht einstellen. Schon seit Anfang 2020 wird der Cloud-Bereich separat in den Quartalszahlen ausgewiesen und niemals konnte man Gewinn einfahren. Stattdessen wurden die Verluste einige Zeit immer größer und man musste sich fragen, woran es eigentlich hapert.

Es ist schwer zu bewerten, was plötzlich passiert ist, aber bei den jüngst verkündeten Zahlen zeigt sich ein Gewinn von 266 Millionen Dollar. Für Google-Verhältnisse natürlich bescheiden, aber dennoch nach vielen Verlustquartalen ein erweiterter Meilenstein, denn man belastet nicht mehr die restlichen Geschäftsbereiche und kann selbst etwas in den Geldspeicher hereinlegen. Jetzt zeigt sich, dass der Gewinn im vorvergangenen Quartals keine Ausnahme war, sondern sogar noch gesteigert werden konnte. Ob man tatsächlich den Turnaround geschafft hat, wird sich mit den nächsten Quartalen zeigen.









Google Cloud in den letzten drei Jahren: Umsatz (Ergebnis)

Q1 2020: 2,78 Milliarden Dollar (-1,73 Milliarden Dollar)

(-1,73 Milliarden Dollar) Q2 2020: 3,0 Milliarden Dollar (-1,43 Milliarden Dollar)

(-1,43 Milliarden Dollar) Q3 2020: 3,44 Milliarden Dollar (-1,21 Milliarden Dollar)

(-1,21 Milliarden Dollar) Q4 2020: 3,81 Milliarden Dollar (-1,24 Milliarden Dollar)

(-1,24 Milliarden Dollar) Q1 2021: 4,04 Milliarden Dollar (-974 Millionen Dollar)

(-974 Millionen Dollar) Q2 2021: 4,63 Milliarden Dollar (-591 Millionen Dollar)

(-591 Millionen Dollar) Q3 2021: 4,99 Milliarden Dollar (-644 Millionen Dollar)

(-644 Millionen Dollar) Q4 2021: 5,54 Milliarden Dollar (-890 Millionen Dollar)

(-890 Millionen Dollar) Q1 2022: 5,82 Milliarden Dollar (-931 Millionen Dollar)

(-931 Millionen Dollar) Q2 2022: 6,27 Milliarden Dollar (-858 Millionen Dollar)

(-858 Millionen Dollar) Q3 2022: 6,87 Milliarden Dollar (-699 Millionen Dollar)

(-699 Millionen Dollar) Q4 2022: 7,32 Milliarden Dollar (-480 Millionen Dollar)

(-480 Millionen Dollar) Q1 2023: 7,45 Milliarden Dollar (191 Millionen Dollar)

(191 Millionen Dollar) Q2 2023: 8,03 Milliarden Dollar (395 Millionen Dollar)

(395 Millionen Dollar) Q3 2023: 8,4 Milliarden Dollar (266 Millionen Dollar)

Allein in den Jahren seit der einzelnen Ausweisung der Cloud-Zahlen hat man einen Verlust von 11,67 Milliarden Dollar angehäuft. Das muss man erst einmal wieder reinbekommen, aber wenn der Turnaround tatsächlich geschafft sein sollte, könnte man das innerhalb weniger Jahre wieder verdient haben. Immerhin summiert sich der Gewinn des Jahres 2023 jetzt schon auf 852 Millionen Dollar und beim aktuellen Trend wird man noch in diesem Jahr die Milliardenmarke erreichen.

Ob die Sparte nun endlich auch finanziell zu einem wichtigen Geschäftsfeld wird, bleibt abzuwarten. Denn es fällt auf, dass der Verlust just nach der kurzen Krise in einen Gewinn umgewandelt werden konnte. Nicht auszuschließen, dass man Investitionen stark zurückgefahren hat, um den Gewinn zu erwirtschaften und somit in den folgenden Quartalen wieder mehr Geld in die Hand nehmen muss.

