Pixel-Aktionen im Google Store: Bis zu 770 Euro Trade-In auf Pixel 8 Pro, Pixel 6a-Rabatt, Gratis-Abos und mehr

Im deutschen Google Store finden sich immer wieder wechselnde Aktionen rund um die Pixel-Produkte, Nest-Geräte und die weiteren Produktreihen. Nur noch an diesem Wochenende gibt es eine ganze Reihe starker Aktionen in Form von hohen Eintauschprämien, Bundles und Preissenkungen. Mit Trade-In gibt es bis zu 770 Euro zurück (Pixel 8 Pro und Pixel Fold) sowie natürlich die Gratis-Abos.



Google hat erst vor wenigen Tagen die neuen Pixel 8-Smartphones und die Pixel Watch 2 auf den Markt gebracht und hatte bereits zuvor in diesem Jahr mit dem Pixel 7a, dem Pixel Fold und auch dem Pixel Tablet nachgelegt. Aber natürlich sollen auch die älteren Geräte noch länger verkauft werden. Anlässlich dessen dreht man im Google Store an der Preisschraube, um das gesamte Portfolio ein wenig anzuschieben. Sowohl beim Kauf der 2023er Geräte als auch der 2022er Versionen könnt ihr in diesen Tagen einiges an Ersparnis oder Geschenken mitnehmen.

Die meisten Aktionen drehen sich um die Pixel-Smartphones mit einzelnen Rabatten. Außerdem hat man die Trade-in-Preise wieder erhöht und bietet bis zu 770 Euro bei Eintausch des alten Smartphones gegen ein Pixel 8 Pro, Pixel 7 Pro, Pixel Fold, Pixel 7a. Damit kann sich der Preis des neuen Smartphones natürlich ganz erheblich reduzieren. Zusätzlich gilt die Dauer-Aktion, dass alle Käufer eines Pixel-Smartphones drei Monate YouTube Premium und Google One Gratis erhalten.

Aber auch rund um das Smart Home gibt es viele Bundle-Aktionen, ihr bekommt Pixel-Schutzhüllen deutlich reduziert, es gibt das Nest Wifi-System im rabattierten Zweier- oder Dreierpack und vieles mehr. Schaut einfach mal in der folgenden Liste rein, ob etwas für euch dabei ist.









Aktuelle Pixel-Aktionen im Google Store

60 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 6a | 349 Euro statt 409 Euro

Bis zu 620 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 8

Bis zu 770 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 8 Pro

Bis zu 410 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 7a

Bis zu 700 Euro Cashback beim Kauf des Pixel Fold

Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 6a-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

| Ersparnis von 35,94 Euro Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 7a-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

| Ersparnis von 35,94 Euro Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 7 oder Pixel 7 Pro-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

| Ersparnis von 35,94 Euro Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel Fold-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

Pixel-Schutzhüllen

5 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 7 Case Mate | 16,99 Euro statt 21,99 Euro

5 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 7 Pro Case Mate | 16,99 Euro statt 21,99 Euro

12 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 7 Bellroy Case | 37 Euro statt 49 Euro

14 Euro Rabatt beim Kauf des Pixel 7 Pro Bellroy Case | 41 Euro statt 55 Euro

Connected Home:

109,99 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Wifi Pro Zweierpack | 329,99 Euro statt 439,98 Euro

| 329,99 Euro statt 439,98 Euro 99,98 Euro Rabatt beim Kauf von Google Wifi Dreierpack | 199,99 Euro statt 299,97 Euro

| 199,99 Euro statt 299,97 Euro 39,99 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Cam Doppelpack | 359,99 Euro statt 399,98 Euro

| 359,99 Euro statt 399,98 Euro 39 Euro Rabatt beim Kauf von drei Nest Protect-Geräten | 348 Euro statt 387 Euro

Smart Home-Pakete:

30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell | 269,98 Euro statt 299,98 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Cam | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und zwei Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 90 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und zwei Nest Cam | 609,96 Euro statt 699,96 Euro

