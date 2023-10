Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Günstige Schutzhüllen von Spigen – qualitativ hochwertig, praktisch und in großer Auswahl

Google hat die neuen Pixel 8-Smartphones auf den Markt gebracht und bietet passend zu den Geräten natürlich auch wieder eine Reihe von passenden Schutzhüllen an. Wer mit Googles Auswahl nicht glücklich wird und/oder weniger bezahlen möchte, könnte einen Blick auf die ‚Made for Google‘-Schutzhüllen von Spigen werfen. Diese sind deutlich günstiger und bieten unter anderem das populäre transparente Design sowie viele weitere Varianten mit praktischen Extras.



Die allermeisten Smartphone-Nutzer dürften ihre Geräte heute in Schutzhüllen packen, um sie vor Kratzern, Stürzen und anderen Dingen weitgehend zu schützen. Google bietet eine Reihe von eigenen Schutzhüllen für die Pixel 8-Smartphones, hat allerdings weder eine große Auswahl noch wirklich konkurrenzfähige Preise. Daher kann es sich lohnen, einen Blick außerhalb des Google Stores zu werfen und die Spigen-Schutzhüllen in Betracht zu ziehen.

Im vergangenen Jahr hatten die Schutzhüllen des bekannten Herstellers Spigen das Label „Made for Google“ erhalten und galten somit als offiziell zertifizierte Schutzhüllen für die Vorgeneration. In diesem Jahr hat Google noch kein solches Label vergeben, aber das tut der Qualität der Schutzhüllen quer durch alle Smartphone-Hersteller keinen Abbruch – die unzähligen positiven Bewertungen sprechen für sich. Nicht nur die Auswahl an Schutzhüllen-Varianten steigt immer weiter, sondern auch der Preis ist mehr als konkurenzfähig.

Schaut doch einfach einmal im Pixel 8 Schutzhüllen-Shop bei Amazon vorbei, ob ihr euch für diese Schutzhüllen begeistern könnt. Denn Google liefert selbst keine mit im Paket und verlangt deutlich höhere Preise.

Es gibt die Schutzhüllen für beide Smartphones in vielen unterschiedlichen Farben und Materialien. Aber auch spezielle Hüllen mit Motiven sind verfügbar, genauso wie eine Hülle inklusive einem optisch versteckten Fach auf der Rückseite, in dem ihr etwa eure Kreditkarte unterbringen könnt. Schaut mal vorbei, es gibt eine große Auswahl.

Wer bisher weder Schutzhülle noch Smartphone hat, könnte auch den baldigen Kauf des Pixel 8 oder Pixel 8 Pro in Erwägung ziehen, denn nur noch bis einschließlich Montag erhaltet ihr im Rahmen der Vorbesteller-Aktionen die Pixel Buds Pro oder die Pixel Watch 2 gratis. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

