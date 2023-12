Google Maps: Die besten Zeiten, um Warteschlangen & Staus zu vermeiden – Googles Tipps zur Weihnachtszeit

Weihnachten steht vor der Tür und es ist die hektische Zeit des Jahres angebrochen, bei der man in einigen Situationen eher auf Menschenmassen verzichten könnte – zum Beispiel im Verkehr oder beim Einkaufen. Das weiß man auch bei Google Maps und hat anlässlich dessen nun Tipps für die beste Reisezeit veröffentlicht, die ihr vielleicht in den nächsten Tagen gebrauchen könnt.



Weil Google Maps die Bewegungen der Nutzer sehr gut kennt, kann man seit Jahren Informationen und Features rund um Stauprognosen, Live-Staus, Wartezeiten, den Andrang an einzelnen und vieles mehr anbieten. Jetzt hat das Team von Google Maps Deutschland sich die Daten vom Dezember 2022 angesehen und diese aufbereitet. Herausgekommen ist eine schnelle Auflistung, an welchen Tagen auf den Straßen und in den Geschäften mit dem meisten bzw. wenigstens Andrang zu rechnen ist.

Auf der Straße:

23. Dezember: Die verkehrsreichste Zeit ist nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr und abends zwischen 19 und 21 Uhr. Die ruhigste Zeit ist vor 5 Uhr morgens.

24. Dezember: Die verkehrsreichste Zeit ist zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, die ruhigste Zeit ist vor 7 Uhr oder nach 19 Uhr.

25. Dezember: Die verkehrsreichste Zeit ist nachmittags von 15 bis 16 Uhr, die ruhigste Zeit ist vor 9 Uhr oder nach 21 Uhr.

26. Dezember: Die verkehrsreichste Zeit ist zwischen 15 und 17 Uhr, die ruhigste Zeit ist vor 7 Uhr oder nach 22 Uhr.

In Geschäften:

In den Supermärkten ist samstags um 12 Uhr am meisten los, dienstags um 17 Uhr am wenigsten.

In Einkaufszentren ist samstags um 13 Uhr am meisten los, montags um 15 Uhr am wenigsten.

In Postämtern ist montags um 16 Uhr am meisten los und dienstags um 13 Uhr am wenigsten los.

