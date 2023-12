Pixel Update: Neuer Pixie-Assistent kommt, neue Pixel Diagnostic App, Pixel Launcher-Updates und vieles mehr

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder neue Infos sowie eine Reihe von Updates für die Pixel-Produkte. Wir blicken zurück auf das Feature Drop, kommende Pixel Launcher-Funktionen, Rabatt-Aktionen, den Sprachassistenten Pixie und mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie immer sehr interessant: Denn es gab erste Blicke auf kommende Funktionen, Samsung-Nutzer dürfen sich auf Pixel-Features freuen, wir berichten über den Pixie-Assistenten, die Pixel Diagnostic App und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Feature Drop-Übersicht

Das Pixel Feature Drop feiert den vierten Geburtstag und hat im Laufe der letzten 48 Monat unzählige Neuerungen auf die Pixel-Smartphones gebracht. Wir fassen alle Neuerungen und Verbesserungen zusammen, die alle Nutzer mit den viertelmonatlichen Updates erhalten haben.

» Alle Pixel Feature Drop-Verbesserungen im Überblick

Wie nachhaltig ist Pixel Video Boost?

Erstmals steht ein Cloudangebot im Mittelpunkt der Stärken einer neuen Pixel-Generation. Doch Pixel Video Boost ist vom Wohlwollen der Google-Server abhängig und könnte daher jederzeit eingestellt werden. Die Frage ist daher, wie lange Google das wirklich anbieten wird und ob man diesem Feature nicht irgendwann in den nächsten sieben Jahren (dem Zeitraum der versprochenen Supportdauer) den Stecker zieht.

» Wie lange kann Google das Pixel Video Boost anbieten?









Pixel-Smartphones: Das Smartphone als Lebensretter

Auf den Pixel-Smartphones findet sich die App ‚Persönliche Sicherheit‘, die sich jeder Nutzer aus eigenem Interesse einmal ansehen sollte. Wir zeigen euch, wie ihr Notfallinformationen hinterlegen könnt. Außerdem hat Google angekündigt, dass diese Informationen zukünftig auch schon beim Notruf an die Einsatzzentrale gesendet werden können.

» So könnt ihr die Notfallinformationen hinterlegen

» Notfallinformationen schon beim Anruf senden

Pixel KI-Wallpaper für Samsung-Smartphones

Erst vor wenigen Wochen hat Google die KI-Wallpaper für die Pixel-Smartphones eingeführt, da soll deren Exklusivität schon wieder enden. Denn in Samsungs kommendem OneUI 6.1 zeigen sich nun ebenfalls KI-Wallpaper, die ohne jeden Zweifel Googles Funktion kopieren. Es ist offensichtlich, dass Google dem Best Buddy Zugriff auf dieses Feature gegeben hat.

» Pixel KI-Wallpaper jetzt auch für Samsung-Smartphones

Pixel Watch Update wird ausgerollt

Gute Nachrichten für alle Pixel Watch-Besitzer, denn Google hat mit dem Rollout des monatlichen Updates begonnen. Im Dezember gab es eine ganze Reihe von Bugfixes und sogar neue Features waren mit im Gepäck. Wir haben sie euch wie üblich alle zusammengefasst.

» Alle Neuerungen im Pixel Watch-Update









Das ‚auf einen Blick‘-Widget lässt sich schon bald verschieben

Das ‚auf einen Blick‘-Widget ist ein fester Bestandteil auf dem Homescreen aller Pixel-Smartphones. Wer sich mit dem Widget nicht anfreunden kann, muss einen anderen Launcher verwenden – das gilt zumindest jetzt noch. Schon bald wird sich das Widget aber auch ausblenden oder frei über den Homescreen verschieben lassen.

» Pixel Launcher ermöglicht Verschieben des ‚auf einen Blick‘-Widget

Pixie als neuer KI-Assistent auf den Pixel-Smartphones

Der Google Assistant, Bard und Gemini sind offenbar nicht genug, denn Google führt in Kürze noch eine neue Marke rund um die KI-Assistenz ein: Auf den Pixel 9-Smartphones soll der neue KI-Assistent Pixie starten. Bisher ist kaum etwas bekannt, doch es soll den Smartphones wohl noch einmal einen echten Boost in diese Richtung geben.

» Pixel 9-Smartphones bekommen neuen Sprachassistenten

Neue Diagnose-App auf Pixel-Smartphones startet

Parallel zum Start des Reparaturmodus wird Google die Diagnose-App Pixel Diagnostic Tool einführen. Diese App ist sehr gut im System versteckt und lässt sich nur über einen Code starten. Wir zeigen euch, wie ihr die App starten könnt und was sie an Testmöglichkeiten rund um die Hardware des Smartphones bietet.

» Das Pixel Diagnostic Tool startet auf den Pixel-Smartphones

Pixel 7-Nutzer haben Probleme mit dem Fingerabdruckscanner

Für Pixel 7-Nutzer war das jüngste Android 14 QPR2 Beta 2 nicht erfreulich, denn bei einigen versagt seit dem der Fingerabdruckscanner den Dienst. Google hat das Problem bereits bestätigt und auch einen Lösungsweg genannt, der allerdings den Anschluss an einen Computer erfordert.

» So lässt sich das Fingerabdruckscanner-Problem beheben









Neue Pixel-Rabatte (US-only)

In diesen Tagen will Google offenbar noch viele weitere Pixel-Smartphones unter die US-Nutzer bringen und hat gleich zwei starke Aktionen gestartet: Sowohl fleißige Nutzer der Google Play Points als auch YouTube Premium-Abonnenten können sich einen hohen Rabatt auf die Pixel 8-Smartphones oder das Pixel Tablet sichern. Für deutsche Nutzer wird das vielleicht über Umwege möglich sein, doch in erster Linie möchten wir euch darüber informieren, weil solche Aktionen nicht selten mit einigen Wochen Abstand auch hierzulande angeboten werden.

Wer also auf ein gutes Angebot wartet, sollte das im Hinterkopf behalten und darauf hoffen, dass es schon bald auch für deutsche Nutzer angeboten wird. Vielleicht auch mit anderen Konstellationen – wie wäre es denn zusätzlich mit Rabatten für Google One-Abonnenten?

» 40 Prozent Rabatt für Play Points-Sammler

» Hoher Rabatt für YouTube Premium-Abonnenten

Letzte Aktualisierung am 10.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!