Pixel 7: Einige Nutzer berichten von Problemen mit dem Fingerabdruckscanner – so könnt ihr es lösen

Der Fingerabdruckscanner in den Pixel-Smartphones ist eine Geschichte für sich und hat in den letzten Jahren immer wieder für Probleme gesorgt, die man zuletzt eigentlich in den Griff bekommen hat. Doch jetzt berichten einige Pixel 7-Nutzer, dass die jüngste Android 14 QPR2 Beta 2 den Sensor praktisch vollständig außer Gefecht setzt und kein Entsperren oder Autorisieren mehr auf diesem Weg ermöglicht. Es gibt schon eine Lösung.



Einige Pixel 7-Nutzer, die die Android 14 QPR2 Beta 2 installiert haben, berichten direkt nach dem Update davon, dass der Fingerabdruckscanner nicht mehr nutzbar ist. Interessanterweise sind nicht alle Nutzer betroffen, sodass es wohl von einer bestimmten Konfiguration abhängig ist. Die Vermutung lag nahe, dass es sich um ein Softwareproblem handelt und mittlerweile wurde das von Google in einem Support-Thread auch bestätigt. Offenbar ist die Kalibrierung aus den Fugen geraten bzw. das Smartphone hat „vergessen“, wo sich der Sensor befindet. So lässt sich auch die Lösung erklären.

Denn den Nutzern rät man dazu, das Tool zur Display-Kalibrierung zu verwenden, um die Position des Sensors neu einzulernen. Dazu ist allerdings die Verbindung zu einem Computer notwendig, sodass das nicht mal eben im Vorbeigehen bewerkstelligt werden kann. Wer noch einige Tage auf den Sensor verzichten kann, könnte aber auch einfach das nächste Update auf die Beta 2.1 abwarten, das wahrscheinlich schon Anfang nächster Woche veröffentlicht wird.

Berichte von Nutzern anderer Pixel-Smartphones gibt es nicht, solltet ihr dennoch betroffen sein, probiert das Tool zur Kalibrierung einfach einmal aus.

