Android: Das Smartphone als Lebensretter – hinterlegte Notfallinformationen schon beim Notruf teilen (USA)

Android-Nutzer haben auf vielen Smartphones die Möglichkeit, die Notfall-Informationen zu hinterlegen, die unter anderem wichtige medizinische Details enthalten können. Ersthelfer und Notärzte können diese vielleicht lebensrettenden Informationen abrufen und entsprechend beachten. Jetzt arbeitet Google daran, diese Informationen direkt beim Anruf einer Rettungsstelle zu übertragen. Vorerst aber nur in den USA.



Im Ernstfall einer Menschenrettung zählt jede Sekunde, aber es will auch jeder Schritt richtig gesetzt sein. Daher sind die im Smartphone hinterlegbaren Notfallinformationen sehr wichtig, vor allem wenn es Vorerkrankungen oder Allergien gibt oder Personen verständigt werden sollen. Doch weil jede Sekunde zählt, muss der Abruf dieser Infos vielleicht nicht immer bis zum Eintreffen warten, sondern kann unter Android sowie auf den Pixel-Smartphones in den USA auch direkt an die Leitstelle übermittelt werden.

Today, RapidSOS is excited to share that we are expanding our support for Android ELS to allow emergency responders using RapidSOS to get critical medical info and emergency contact data sent directly from Android devices. Depending on what users share, this information may include caller name, allergies, medications, preexisting conditions, emergency contacts, and more.

Per RapidSOS können die Informationen automatisch nach dem Wählen von 911 übertragen werden, sodass diese auf Abruf bereitstehen und sich die Retter vorbereiten können. Steht diese Funktion zur Verfügung, was in Deutschland noch nicht der Fall ist, kann in den Einstellungen festgelegt werden, ob das Teilen dieser Infos aktiviert werden soll oder nicht.

