Google-KI optimiert Burger? McDonalds setzt weltweit in allen Restaurants auf Googles Künstliche Intelligenz

Google setzt die Künstliche Intelligenz nicht nur für eigene Produkte ein, sondern bietet diese Technologien im Rahme des Cloud-Produkts auch anderen Unternehmen zum Einsatz an. Jetzt hat man mit McDonalds einen neuen Großkunden gewonnen, der die Google-KI zukünftig dafür einsetzen will, die Prozesse in den Restaurants zu optimieren. Die Frage ist nur, wie man sich das vorstellt.



McDonalds betreibt weltweit über 41.000 Filialen und ist ein Aushängeschild der Systemgastronomie, bei der jeder Arbeitsschritt kleinlichst vorgeschrieben und nach standardisierten Prozessen ausgeführt werden soll(te). Dennoch sieht man offenbar Luft nach oben und hat nun eine enge Partnerschaft mit Google Cloud und dessen KI-Produkten angekündigt. Man will die Künstliche Intelligenz weltweit in allen Restaurants einsetzen, um Prozesse zu optimieren und das Personal zu entlasten. Spoiler: Das heißt wohl, zukünftig weniger Personal zu benötigen.

Ins Detail geht man bei der Ankündigung nicht, sodass wir nur spekulieren können, was man da genau optimieren möchte. Eine systematische Optimierung kann man ausschließen, denn diese würde man zentral steuern. Vielleicht geht es um Verkaufsprognosen zur Vorbereitung von Produkten, die in den nächsten Minuten bestellt werden könnten. Für wahrscheinlicher halte ich es aber, dass die Zubereitungen der einzelnen Menüs oder die Verteilung auf die Stationen „Live“ optimiert wird, um noch schneller arbeiten zu können.

Ich habe nie bei McDonalds gearbeitet, doch ich erinnere mich an einige Szenen, die man aus Kundensicht beobachten kann. Etwa, dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig Pommes benötigen, Getränke benötigen oder die kaputte Eismaschine benötigen. Dadurch entstehen Wartezeiten, die man vielleicht optimieren kann. Ob man dafür allerdings eine externe KI-Cloudlösung braucht oder so etwas als McDonalds-Konzern nicht selbst optimieren kann, kann wohl nur die Geschäftsleitung beantworten…

[McDonalds Pressemitteilung]

Letzte Aktualisierung am 11.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!