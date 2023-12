Gemini: Die neue KI-Ära beginnt mit einer geschönten Demo – Google bestätigt, dass das Video nicht real war

Google hat mit Gemini nach eigenen Angaben eine neue Ära der Künstlichen Intelligenz eingeläutet, die man am Mittwoch stolz verkündet und in vielen Beispielvideos gezeigt hat. Vor allem das Demovideo mit den visuellen Fähigkeiten der KI sorgte für Erstaunen, doch jetzt musste Google bestätigen, dass die Darstellung geschönt und das Video nicht in vollem Umfang real ist.



Wir haben euch Googles neue KI-Ära Gemini in diesem Artikel ausführlich vorgestellt. Google hat nicht nur jede Menge Informationen veröffentlicht, sondern auch eine ganze Reihe von Demovideos rund um diese KI. Darunter auch das unten eingebundene Video, das einen ChatBot mit Gemini-Unterbau zeigt. Das Setting selbst ist nicht aufregend, doch die simple Interaktion, die Objekterkennung sowie die fast schon natürliche Unterhaltung mit dem ChatBot waren schon beeindruckend.

Doch was Google im Video verschweigt und nur in der Videobeschreibung untergebracht hat, die gerade bei eingebetteten Videos niemand zu sehen bekommt, musste man jetzt noch einmal offiziell bestätigen: Das Video ist geschönt. Zwar soll Gemini zu all dem gezeigten in der Lage sein, doch man hat die Wartezeiten sowie einige Anweisungen oder das Ansprechen eines ChatBots herausgeschnitten, um einen flüssigen Verlauf zu zeigen. Das ist nicht ganz überraschend, überschattet aber ein wenig die euphorischen Ankündigungen.

Ich denke, dass ein solches Video als Werbespot verstanden werden muss und diese sind bekanntlich immer weitestgehend geschönt. Das ist kein Problem, doch wenn man das am Anfang oder Ende des Videos oder mit einem kleinen Untertitel gezeigt hätte, wäre das sicherlich besser gewesen.

