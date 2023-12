Google Bard: Die Gemini Ära beginnt schon heute – der KI-ChatBot basiert jetzt auf Gemini Pro (Englisch)

Gestern Abend hat Google das neue KI-Modell Gemini angekündigt, das mehrfach als Meilenstein betitelt wurde und in den nächsten Monaten größere Sprünge in allen Bereichen der Künstlichen Intelligenz ermöglichen soll. Doch der erste Testlauf muss gar nicht so lange warten, denn Gemini bildet ab sofort die Basis des KI-ChatBot Bard, der dadurch deutlich an Schwung gewinnen soll.



Mit Bard hat Google vor einigen Monaten einen KI-ChatBot ins Rennen geschickt, der funktionell noch sehr viel Ausbaupotenzial hat und dessen primäre Features auf dem darunterliegenden genutzten Sprachmodell beruhen. Jetzt hat man den Austausch des Sprachmodells angekündigt, denn ab sofort wird Bard Gemini Pro verwenden, wenn es in über 170 Ländern in US-Englisch genutzt wird. Europäische Länder sind leider, wie zum damaligen Start von Bard, noch nicht darunter. Man will das aber sehr schnell nachholen und auch in weiteren Sprachen starten.

Gemini Ultra ist unser größtes und leistungsstärkstes Modell, das für hochkomplexe Aufgaben entwickelt wurde und darauf ausgelegt ist, verschiedene Arten von Informationen – einschließlich Texte, Bilder, Audio, Video und Code – schnell zu verstehen und einzubeziehen. Mit Gemini kommen wir unserem Ziel näher, Bard zur besten KI-Unterstützung der Welt zu machen. Wir freuen uns darauf, weiterhin die neuesten Fortschritte in Bard einzubringen und zu sehen, wie ihr es zum Erstellen, Lernen und Erkunden nutzt. Und mit eurem Feedback wird es nur noch besser.

Gemini wird Bard mehr Intelligenz beibringen, aber auch grundlegende neue Nutzungen ermöglichen. Denn Gemini ist multimodal und bringt eine tiefere Unterstützung für Bilder, Videos und Audio sowie Programmiersprachen mit.









Obiges Video zeigt Bard mit Gemini-Unterbau im Einsatz. Vorerst wird es sich dabei um Gemini Pro handeln, dem Standardmodell der neuen Künstlichen Intelligenz. Aber auch Gemini Ultra, das Google bisher noch unter Verschluss hält, soll im nächsten Jahr zu Bard gelangen. Allerdings wohl nicht zum derzeit verfügbaren ChatBot, sondern zu „Bard Advanced“. Worum es sich dabei handelt, hat man bisher noch nicht verraten. Es ist anzunehmen, dass die Nutzer für dessen Nutzung bezahlen müssen, doch auf Nachfragen will man sich dazu nicht äußern und schiebt solche Refinanzierungsfragen in die Zukunft.

Die dritte Variante von Gemini, nämlich Gemini Nano steht ab sofort auf den Pixel 8-Smartphones bereit, kann dort allerdings vorerst nur im Zusammenspiel mit dem Google Rekorder genutzt werden. Wir dürfen gespannt sein, welche Fortschritte Bard mit Gemini Pro und Gemini Ultra machen wird. Nach eigenen Angaben ist Gemini schon jetzt ChatGPT 4 überlegen und kann den allergrößten Teil der Testläufe für sich entschieden. Aber das muss erst noch unabhängig bestätigt werden.

