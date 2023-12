Google Chat: Update bringt verbesserte Suchfunktion, optimierte Ergebnisse und ein neues Logo (Screenshot)

Der hauptsächlich auf Business-Nutzer ausgerichtete Messenger Google Chat hat erst kürzlich ein neues Logo und eine neue Suchfunktion erhalten, die nun durch ein erneutes Update weiter verbessert wird. Die neue Darstellung soll es den Nutzern noch einfacher machen, die passende Konversation, die konkrete Stelle oder auch angehangene Dateien und zugewiesene Spaces aufzuspüren.



Gute Nachrichten für Nutzer von Google Chat, denn nicht nur der Privatmessenger Messages erhält in diesen Tagen viele Updates, sondern auch die Workspace-App wird bedacht. Erst vor wenigen Tagen wurde eine verbesserte Suchfunktion angekündigt, die nun in der zweiten Runde eine optimierte Auflistung der Suchergebnisse erhält. Konkret hebt der Chat jetzt passende Schlüsselwörter in den Suchergebnissen hervor und zeigt eine klare Abgrenzung zwischen den Ergebnissen an, um das Durchsuchen zu erleichtern. Die hervorgehobenen Schlüsselwörter könnten genau mit der Suchanfrage oder den Begriffen übereinstimmen, die mit der Suchanfrage in Zusammenhang stehen.

Auf obigem Screenshot seht ihr die neue Oberfläche, die in einem normalen Messenger eher weniger zu erwarten wäre und aufgrund der starken Business-Ausrichtung von Google Chat in dieser Form umgesetzt wurde. Der Rollout beginnt ab sofort und soll recht schnell abgeschlossen sein, denn diesmal gibt es keine konkrete Zeitangabe bis zur Nutzung. Zusätzlich gibt es übrigens das neue Logo, eine Reihe von verbesserten Icons in der Navigation und vielleicht schon bald die kürzlich entdeckte neue Navigationsleiste.

» Google Messages: Großes Update für den lange Zeit unterschätzten Messenger kommt (Teardown-Übersicht)

[Google Workspace]