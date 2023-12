Google Gemini: Eine neue Ära beginnt – so hat Google-CEO Sundar Pichai das neue KI-Modell angekündigt

Google hat am Mittwoch das neue KI-Modell Gemini vorgestellt, dem man selbst eine sehr hohe Bedeutung beimisst und es als nichts geringeres als ein Meilenstein der Künstlichen Intelligenz feiert. Neben einem Ankündigungs-Feuerwerk gab es auch ein persönliches Statement von Google-CEO Sundar Pichai, der sowohl die Relevanz als auch die rosigen Zukunftsaussichten von Gemini betont. Man spricht von einer ganz neuen Ära.



Eines ist Google mit Gemini bereits gelungen: Die Tech-Welt und auch viele Medien außerhalb der Techblase berichten über das neue KI-Modell, das doch deutlich aufregender wirkt als die ersten Anläufe mit Bard im Frühjahr, das gegen ChatGPT und Co keine großen Chancen hatte. Zwar handelt es sich bei Bard und Gemini um völlig unterschiedliche Produkte, aber dennoch steht beides für „Google-KI“ und kann somit in puncto medialer Aufmerksamkeit verglichen werden.

Und wie es sich für einen echten Meilenstein gehört, hat auch Google-CEO Sundar Pichai höchstpersönlich ein Vorwort vor den Ankündigungen verfasst, das in einigen Jahren vielleicht rückblickend als der Anfang von etwas Großem betrachtet werden kann. Wie hochtrabend Gemini wirklich wird, bleibt natürlich abzuwarten, aber wenn sich Google die Messlatte selbst bis unter das Dach und darüber hinaus hängt, dann wird das KI-Modell schon Substanz haben. Hier die wichtigsten Ankündigungen der letzten Tage und Sundars offener Brief:

Jeder technologische Wandel ist eine Chance, wissenschaftliche Entdeckungen voranzutreiben, den menschlichen Fortschritt zu beschleunigen und Leben zu verbessern. Ich glaube, dass der Wandel, den wir gerade mit KI erleben, der tiefgreifendste in unserem Leben sein wird, weitaus größer als die Umstellung auf das Mobiltelefon oder das Internet zuvor. KI hat das Potenzial, den Menschen überall auf der Welt Möglichkeiten zu eröffnen – vom Alltäglichen bis zum Außergewöhnlichen. Sie wird neue Wellen der Innovation und des wirtschaftlichen Fortschritts auslösen und Wissen, Lernen, Kreativität und Produktivität in einem Ausmaß vorantreiben, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben.

Das ist es, was mich begeistert: die Chance, KI für alle Menschen überall auf der Welt nützlich zu machen.

Seit fast acht Jahren hat KI in unserem Unternehmen oberste Priorität und der Fortschritt nimmt immer mehr Fahrt auf: Millionen von Menschen nutzen heutzutage generative KI in unseren Produkten, um Dinge zu tun, die vor einem Jahr noch nicht möglich waren – von der Suche nach Antworten auf komplexe Fragen bis hin zur Nutzung neuer Tools für die Zusammenarbeit und die Erstellung von Inhalten. Gleichzeitig nutzen Entwickler:innen unsere Modelle und Infrastruktur, um neue generative KI-Anwendungen zu entwickeln, und Startups und Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen unsere KI-Tools, um zu wachsen.

Da herrscht eine unglaubliche Dynamik, und doch kratzen wir gerade erst an der Oberfläche dessen, was möglich ist.

Wir gehen an diese Arbeit ambitioniert und verantwortungsbewusst heran. Das bedeutet, dass wir in unserer Forschung ehrgeizig sind und uns auf die Fähigkeiten konzentrieren, die den Menschen und der Gesellschaft enorme Vorteile bringen werden. Gleichzeitig bauen wir Sicherheitsmaßnahmen ein und arbeiten mit Regierungen und Expert:innen zusammen, um Risiken zu bewältigen, die mit leistungsfähigerer KI entstehen. Und wir werden weiterhin in die besten Werkzeuge, Basismodelle und Infrastrukturen investieren und sie in unseren eigenen und anderen Produkten zur Anwendung bringen, wobei wir uns von unseren KI-Grundsätzen leiten lassen.

Mit Gemini machen wir jetzt den nächsten Schritt auf unserer Reise, unserem bisher leistungsfähigsten und umfassendsten Modell, das nach vielen führenden Benchmarks auf dem neuesten Stand der Technik ist. Unsere erste Version, Gemini 1.0, ist für verschiedene Größen optimiert: Ultra, Pro und Nano. Dies sind die ersten Modelle der Gemini-Ära und die erste Verwirklichung der Vision, die wir hatten, als wir Anfang dieses Jahres Google DeepMind gründeten. Diese neue Ära der Modelle stellt eine der größten wissenschaftlichen und technischen Anstrengungen dar, die wir als Unternehmen unternommen haben. Ich bin wirklich begeistert über das, was vor uns liegt, und auf die Möglichkeiten, die Gemini für Menschen auf der ganzen Welt eröffnen wird.

-Sundar