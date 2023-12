Google Podcasts: Die Podcast-Plattform wird eingestellt – Nutzer sollen schon bald zu YouTube Music wechseln

Google ist vor einigen Jahren mit Google Podcasts etwas breiter in den Podcast-Markt eingestiegen und hatte große Pläne, die man mehrfach stolz verkündete. Doch schon vor längerer Zeit hat man die Weiterentwicklung gestoppt, einige Funktionen eingestellt und parallel dazu YouTube Podcasts gestartet. Jetzt hat man verkündet, dass Google Podcasts im nächsten Jahr endgültig eingestellt wird und wohl nur noch bis Ende März 2024 nutzbar ist.



Es war lange absehbar und jetzt hat Google es endlich offiziell gemacht, worauf es viele Anzeichen gegeben hat: Die Plattform Google Podcasts wird im Laufe des kommenden Jahres eingestellt und die Nutzer sollen zu YouTube Music Podcasts wechseln – sofern sie denn die Nerven dafür haben. Details zur Einstellung gibt es noch nicht und tatsächlich vermeldet man, dass man nun Feedback sammeln und den Übergang im nächsten Jahr so einfach wie möglich machen will. So etwas haben wir beim mehrjährigen Übergang von Google Play Music zu YouTube Music schon einmal gehört.

Mit Blick auf das Jahr 2024 werden wir unsere Investitionen in das Podcast-Erlebnis auf YouTube Music erhöhen – um es insgesamt zu einem besseren Ziel für Fans und Podcaster zu machen, mit ausschließlich YouTube-Funktionen in den Bereichen Community, Entdeckung und Audio-/Video-Umschaltung. Später im Jahr 2024 werden wir im Rahmen dieses Prozesses Google Podcasts einstellen. Im Rahmen dieses Prozesses unterstützen wir Google Podcasts-Nutzer bei der Umstellung auf Podcasts in YouTube Music. Dies entspricht dem, was Hörer und Podcaster bereits tun: Laut Edison geben etwa 23 % der wöchentlichen Podcast-Nutzer in den USA an, dass YouTube ihr am häufigsten genutzter Dienst ist, im Vergleich zu nur 4 % bei Google Podcasts.