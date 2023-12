Google Messages: Versendete Nachrichten lassen sich schon bald nachträglich bearbeiten (Teardown)

Rund um den Messenger Google Messages gab es zuletzt viele neue Funktionen, die die App in eine ganz andere Richtung drängen, als das bisher der Fall gewesen ist. Auch ein kommendes Feature, das jetzt im Rahmen eines Teardowns entdeckt wurde, passt sehr gut dazu: Bereits versendete Nachrichten sollen sich schon bald nachträglich bearbeiten lassen. Ob das im Sinne der Nutzer ist?



Bei Google Messages scheint die einstmalige Ernsthaftigkeit des ehemaligen SMS-Messengers nicht mehr im Vordergrund zu stehen, denn es geht mit Volldampf in Richtung Spaß-Messenger und nun steht ein weiteres Feature vor der Tür, das doch recht überraschend ist. Ein Teardown hat ergeben, dass sich eine Funktion in Arbeit befindet, mit der sich Nachrichten nachträglich bearbeiten lassen sollen. Das heißt, obwohl sie schon bei den Nutzern angekommen und auch gelesen worden sind, lassen sich diese ändern.

Aus dem Teardown gehen nur wenige Details hervor und abseits der eigentlichen Bearbeitung und der internen Bestätigung der erfolgreichen Änderung gibt es noch keine weiteren Informationen. Erstmals aufgetaucht ist der entsprechende Code am 19. November, sodass es noch Taufrisch ist und etwas länger bis zum Rollout benötigen dürfte. Funktionieren wird das Ganze natürlich nur mit dem modernen Format RCS, denn eine SMS lässt sich nachträglich nicht mehr ändern. Außer, es nutzen beide Nutzer denselben Messenger und dieser regelt das auf einem anderen Kanal.

Ob so etwas bei einem Messenger wirklich Sinn ergibt, wage ich derzeit zu bezweifeln. Gerade in der eher lockeren Messenger-Kommunikation kann man sich auch mal vertun und das Ganze eben noch einmal schreiben oder sich verbessern. Das Löschen von Nachrichten ist das eine, das nachträgliche Ändern kann aber den gesamten Kontext verändern. Es ist noch nicht ganz klar, ob alle Empfänger sehen können, DASS eine Nachricht verändert und WAS verändert wurde.

[The SpAndroid]