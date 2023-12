RCS: Hat Googles Messaging-Standard wirklich eine Milliarde Nutzer? Auf die Formulierung kommt es an…

Vor wenigen Tagen hat das Team von Google Messages im Rahmen eines großen Updates stolz verkündet, dass es mittlerweile eine Milliarde RCS-Nutzer gibt. Das ist ohne Frage ein enormer Meilenstein für den von Google vorangetriebenen Standard, doch wenn man sich die Ankündigung noch einmal genau ansieht, darf man die Aussage zumindest hinterfragen. Hat RCS wirklich eine Milliarde Nutzer?



Google arbeitet seit vielen Jahren am Messaging-Standard RCS, mit dem man sich das Ziel gesetzt hat, unter anderem die SMS zu ersetzen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Apple RCS unterstützen wird und damit zumindest in der Theorie der gesamte Mobilfunkmarkt abgedeckt werden kann. Passend dazu konnte man nur wenige Tage später verkünden, dass RCS eine Milliarde Nutzer hat, was man mit einem Schwung neuer Features zelebrierte.

Doch kann RCS im November 2023 wirklich eine Milliarde Nutzer haben? Ausgerechnet in dem Messenger, den faktisch kaum einer auf dem Schirm hat? Zum Vergleich: Das allgegenwärtige WhatsApp hat zwei Milliarden Nutzer. Kaum zu glauben, dass RCS schon die halbe Verbreitung von WhatsApp erreicht haben soll – und das noch ohne die iPhone-Nutzer. Schon beim ersten Lesen der Pressemeldung hatte ich daran gezweifelt, doch warum sollte man offiziellen Angaben nicht vertrauen?

Sicherlich ist Google mit Messages auf dem richtigen Weg und könnte den Messenger langsam und gesund wachsen lassen, aber einen solchen Schritt kann man selbst dem Android-Entwickler nicht zutrauen. Und wenn wir uns die Ankündigung noch einmal genau ansehen, dann wird auch klar, woher die Angabe stammt.

Ankündigung im deutschen Google-Blog

Ankündigung im US-Blog

There are now more than one billion monthly active users with RCS enabled in Google Messages