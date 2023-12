Google Maps in Android Auto: Wo steht mein Auto? So könnt ihr euren Parkplatz auf dem Smartphone speichern

Viele Nutzer von Android Auto dürften die Google Maps Navigation verwenden, um an das gewünschte Ziel zu kommen. Jetzt erhält diese eine neue praktische Funktion, die in der Form eigentlich schon seit Jahren zur Verfügung hätte stehen sollen: Nutzer haben die Möglichkeit, nach der Ankunft den Parkplatz in der Google Maps-App zu speichern, um ihn später einfacher zu finden.



Google Maps verfügt schon seit mehreren Jahren über eine Funktion zum Speichern des Parkplatzes, die wir euch bereits ausführlich vorgestellt haben. Mit dieser Funktion wird die aktuelle Position als Parkplatz gespeichert und kann mit einigen weiteren Informationen versehen werden, um das Fahrzeug später einfacher zu finden. Wer an das Speichern denkt, kann sich den Weg zurück zum Fahrzeug erleichtern.

Bisher war diese allerdings nur vom Smartphone zugänglich und ausgerechnet in Android Auto, wo man es häufigsten benötigen würde, nicht verfügbar. Mit dem jüngsten Update von Google Maps hat sich das geändert, denn jetzt haben Nutzer nach dem Ende der Navigation die Möglichkeit, den Parkplatz in nur einem Schritt zu speichern. Dafür muss einfach nur ein Schalter umgelegt werden, der nach Erreichen des Fahrziels eingeblendet wird.

Das ist gleichzeitig eine visuell deutliche Erinnerung an die Parkplatz-Funktion, sodass diese nicht vergessen werden kann. Denn bisher war es so, dass man aus dem Fahrzeug ausgestiegen ist und erst anschließend den Parkplatz mit der Smartphone-Version der App speichern konnte. Es ist nachvollziehbar, warum das viele Menschen vergessen haben könnten.









Ein praktisches Update, das aber sicherlich noch Verbessungspotenzial besitzt. Denn das Parkplatz-Speichern wird an die Navigation gekoppelt. Wer nicht navigiert, bekommt es somit nicht angeboten. Gleiches gilt für ein Weiterfahren nach dem Ende der Navigation, wenn die Parkplatzsuche beginnt. Eine optionale automatische Speicherung bei Verlassen des Fahrzeugs wäre sicherlich sinnvoll und könnte dabei helfen, nie wieder einen Parkplatz zu vergessen.

Eventuell müsste man das in der vollständigen Automatik auch gar nicht als Parkplatz ablegen, sondern könnte das Auto im Zuge des Mein Gerät finden-Neustarts einfach als „Gerät“ ansehen, dessen letzte Position gespeichert ist. Vermutlich wird man das Feature nach dieser ersten Integration weiter ausbauen.

[9to5Google]

