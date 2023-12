Google Maps: Das klassische Kartendesign lässt sich noch nutzen – ist bei My Maps noch immer verfügbar

Seit wenigen Wochen präsentiert sich Google Maps mit einem neuen Kartendesign, das nach wie vor nicht viele Fans haben dürfte. Mittlerweile präsentiert sich die App auf allen Plattformen im neuen Design, zumindest sollte es das. Tatsächlich gibt es aber noch eine Web-App, in der Google Maps im gewohnten alten Design nutzbar ist. Zwar nicht in vollem Umfang, aber für die Kartennutzung reicht es.



Das neue Google Maps-Design hat nicht viele Fans, aber als Nutzer kommt man nicht mehr drumherum und es ist nicht zu erwarten, dass Googles Designer diese Entscheidung rückgängig machen werden. Wir hatten uns bereits von zwei Seiten dieser Änderung genähert, nämlich einer professionellen Betrachtung der damaligen Google Maps-Designerin sowie einer subjektiven Annäherung auf der Suche nach den Gründen. Immer wieder zeigt sich, dass vor allem die Pastelltöne als problematisch aufgefasst werden.

Wer sich mit dem neuen Design nicht anfreunden kann, hat derzeit noch bei „Google My Maps“ die Möglichkeit, das alte Design zu nutzen. Ruft ihr die Plattform auf, präsentiert sich die Karte wieder in den gewohnten hellen Farben mit den vertrauten Blautönen, Grüntönen und – ganz wichtig – den gelben Hauptverkehrsachsen. Es ist das Design, das in den letzten 10 bis 15 Jahren verwendet und auch immer wieder leicht adaptiert wurde. Meiner Meinung ist es das Design in der letzten Variante vor der Vorstellung.

Leider hat Google My Maps den Nachteil, dass das Tool zwar der Google Maps-Oberfläche sehr ähnlich sieht, aber bis auf das Durchsuchen der Karte keine weiteren Möglichkeiten bietet. Ihr könnt keine Infos zu einzelnen Orten abrufen, keine Routenplanung nutzen und auch nicht zu Streetview wechseln oder ähnliche Dinge tun. Es ist die reine Betrachtung der Karte. Aber besser als nichts.









Weil Google My Maps eine ganze Reihe unterschiedlicher Farblayer bietet, die normalerweise bei Google Maps nicht zugänglich sind, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass das alte Design dort noch für längere Zeit verfügbar sein wird. Die Plattform könnte aufgrund aktueller Entwicklungen mit den Listen schon bald zum Einstellungskandidat werden und so lange das nicht passiert ist, ist die Chance recht hoch, dass die alten Farben bleiben. Sowohl die bleibende Farbgebung als auch die Einstellung ist ausdrücklich nur meine Spekulation.

Wie ihr Google My Maps nutzen könnt, haben wir euch vor einigen Jahren sehr ausführlich in diesem Artikel erklärt und wer nur die Karte betrachten will, ohne weitere Details nutzen zu müssen, könnte dort mal vorbeischauen.

» Google Maps My Maps