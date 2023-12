Google Maps: Vier Tipps für das Sparen beim Tanken, Gebühren vermeiden, Klima schonen und Routensuche

Es ist Dezember und auch unter den Nutzern von Google Maps beginnt damit wieder die stressigste Zeit des Jahres, die man trotz allen Onlineshoppings oftmals auch im Auto, im Stau oder anderweitig unterwegs verbringt. Um das so angenehm wie möglich zu gestalten, hat das Google Maps-Team nun einen „Wegweiser für die Feiertage“ veröffentlicht und eine Reihe von Tipps zusammengefasst.



Das Weihnachts-Shopping, wir lieben kennen es alle: Es müssen Geschenke besorgt werden, das Haus will dekoriert werden, es ist die große Zeit der Familienbesuche und mehr. Wir verbringen viel Zeit im Auto, im ÖPNV oder anderweitig unterwegs. Das Google Maps-Team will diese Zeit für die Nutzer so angenehm wie möglich gestalten und hat jetzt eine Reihe von Tipps veröffentlicht, mit denen ihr Stolpersteinen aus dem Weg gehen könnt.

♻️ Fahrt klimaschonender und ladet euer Auto unterwegs auf: Nutzt kraftstoffsparende Routen beim Autofahren, um klimaschonender mit Google Maps unterwegs zu sein. Außerdem können E-Auto-Fahrer:innen mit Google Maps schnell unterstützte Ladestationen finden und sich dort Echtzeitinformationen anzeigen lassen – z. B. ob eine Ladestation mit ihrem Fahrzeug kompatibel ist und ob es schnell, mittelschnell oder langsam ist. So finden sie die Station, die für sie genau richtig ist.

Google Maps bietet seit einiger Zeit die klimaschonenden Routen, mit denen ihr sowohl das Klima schonen als auch den Spritverbrauch ein wenig reduzieren könnt. Nutzt das und natürlich auch die Echtzeitinformationen, um besser ans Ziel zu gelangen.

🔎 Sucht nach Zwischenstopps entlang eurer Route: Habt ihr vergessen, etwas Wichtiges für die Feiertage einzukaufen? Startet die Navigation zu eurem Ziel und tippt auf die Lupe oben rechts in der App. So findet ihr Supermärkte, Raststätten, Tankstellen, Hotels und vieles mehr entlang eurer Route, sodass ihr große Umwege vermeiden könnt.

Die Google Maps Routenplanung bietet die Möglichkeit, Zwischenstopps einzulegen. Wer auf dem Weg zum Ziel noch schnell in den Supermarkt muss, kann sich einen auf der geplanten Route heraussuchen lassen.









⛽ Spart beim Tanken: Ihr könnt nicht nur nach all dem suchen, was ihr unterwegs braucht, sondern auch nach Preisen an Tankstellen. Gebt einfach „Benzinpreise“ in der Suchleiste von Google Maps ein, um den Preis für Benzin an Tankstellen in eurer Nähe zu sehen. So könnt ihr die günstigste Option sehen und hinfahren.

Nicht nur beim Fahren kann man Spritsparen, sondern natürlich sollte man auch beim Tanken darauf achten, nicht unbedingt zu Autobahnpreisen einzukaufen. Nutzt daher Google Maps, um die günstigen Tankstellen in der Umgebung zu finden. Gebt einfach „Benzinpreise“ in der Suchleiste ein und schon werdet ihr über die Preisgestaltung in eurer Umgebung informiert.

💸 Vermeidet Mautgebühren und überfüllte Straßen: Die Kosten können sich um die Feiertage herum schnell summieren. Warum also nicht noch mehr sparen? Egal, ob ihr gebührenpflichtige Mautstraßen, lieber die Autobahn meiden oder lieber die landschaftlich ansprechendere Route nehmt: tippt einfach auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke, während ihr die Wegbeschreibung anschaut, um eure Optionen zu sehen. Wählt dann die Routen aus, die ihr vermeiden wollt.

Google Maps kann euch nicht nur ans Ziel führen, sondern auch auf dem Weg dahin einige ungewünschte Orte vermeiden. Es lassen sich Mautstraßen vermeiden, die Navigation wird euch an überfüllten Straßen vorbeiführen und mehr. Klickt einfach einmal auf die drei Punkte bei der Routenplanung, um eure Optionen zu sehen.

[Google-Blog]