Pixel Update: Google ändert Update-Versprechen, Akku-Laufzeit verlängern, Teardown, Wallpaper und mehr

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder eine Reihe neuer Infos rund um die aktuellen Pixel-Produkte – von interessanten Einblicken in die Pixel 8-Technologie über ein geändertes Update-Versprechen bis hin zu Einblicken in das haptische Feedback und die Akku-Optimierung. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie immer sehr interessant: Denn es gab eine Reihe von interessanten technischen Einblicken in die Pixel-Produkte. Wir berichteten über das geänderte Update-Versprechen, haben euch gezeigt, wie ihr die Akku-Lebenszeit verlängern könnt und boten euch die neuen Pixel-Wallpaper zum Download an. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Google ändert das Update-Versprechen

Das Update-Versprechen ist eine zentrale Leistung der Pixel-Smartphones und besteht praktisch seit Beginn der Serie, auch schon zuvor bei den Nexus-Geräten. Google wird die Pixel-Smartphones auch in Zukunft zeitnah und zuverlässig mit Updates versorgen, doch man will sich nicht mehr hetzen lassen und Updates erst dann ausliefern, wenn sie fertig sind – nicht schon dann, wenn es der Kalender sagt. Das ist vernünftig, kann zukünftig aber auch Auswirkungen haben.

Im November gab es keine Auswirkungen und schon am Montag dürften wir erfahren, ob es im Dezember anders sein wird. Wir werden das in den nächsten Monaten natürlich weiter beobachten.

Pixel 8 Pro im Teardown

Der YouTube-Kanal JerryRigEverything hat das Pixel 8 Pro auseinandergenommen und zeigt im Teardown, wie es von Innen aussieht bzw. sich zerlegen lässt. Dabei zeigt sich, dass das Entfernen des Akkus recht schwer ist, vor allem mit den offiziell dokumentierten Schritten. Schaut mal in das Video herein, denn wir sehen auch zum ersten Mal einen ausführlichen Blick auf den Thermometer-Sensor.

» Pixel 8 Pro im Teardown; Akkutausch wird zur Herausforderung

12 neue Pixel-Wallpaper zum Download

Google hat 12 neue Pixel-Wallpaper veröffentlicht, die über die Wallpapers-App für alle Nutzer bereitstehen. Wer kein Pixel-Smartphone hat oder die Bilder anderweitig nutzen möchte, findet sie bei uns wie üblich zum Download. Die Motive drehen sich allesamt um das Thema Community Lens, bei dem die Pixel-Mitarbeiter selbst ihre besten Naturfotos beisteuern.

» Hier gibt es die neuen Pixel-Wallpaper zum Download

Akku-Laufzeit der Pixel-Smartphones optimieren

In puncto Akku-Laufzeit hat sich in den letzten Jahren bei Smartphones nicht mehr viel getan, denn mit der steigenden Kapazität und den Energiesparmodi sind auch die Displays gewachsen, die die meiste Energie wieder auffressen. Google gibt jetzt einige Tipps, mit denen ihr möglichst viel Energie sparen oder im Extrem-Modus gar über mehrere Tage kommen könnt.

» So könnt die Akku-Laufzeit der Pixel-Smartphones optimieren

Google verrät Details zum haptischen Feedback

Haptisches Feedback ist sehr wichtig, nicht nur bei Smartphones. In einem langen Blogbeitrag berichten Googles Ingenieure, wie sie diese Technologie nutzen und bestimmte Muster erarbeiten, um es „einfach richtig“ zu machen. Tatsächlich steckt deutlich mehr dahinter als einfach nur Motor AN und Motor AUS.

Google Store mit Geschenke-Assistent

Im Google Store hat man in den Weihnachtsmodus umgestellt und hat jetzt einen Geschenke-Assistenten gestartet, der euch dabei helfen soll, das richtige Google-Produkt zu finden. Wenn es also Technologie aus dem Hause Google sein soll, kann euch dieser dabei helfen, das passende Pixel-Smartphone, die perfekte Fitbit-Smartwatch oder auch passende Smart Home-Produkte auszuwählen. Klickt euch da einfach einmal herein, denn zusätzlich gibt es auch noch eine Reihe von Angeboten.

Aktuell würde ich nicht erwarten, dass es im Google Play Store in den nächsten Woche noch zu größeren Rabatt-Aktionen kommen wird.

