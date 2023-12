Das Android-Smartphone als Webcam nutzen: Microsoft Phone Link soll Kamerabild auf den Desktop bringen

Microsoft bietet mit Phone Link seit längerer Zeit eine Brücke zwischen Windows-Computern und Android-Smartphones, die eine Reihe von Möglichkeiten mitbringt. Schon bald dürfte die Übertragung von Benachrichtigungen, Medien und Apps um ein spannendes Feature erweitert werden, das wirklich sinnvoll erscheint: Das angebundene Android-Smartphone soll zukünftig als Webcam genutzt werden können.



Ein Teardown der aktuellen Version der Phone Link-App hat ergeben, dass Microsoft an einer Möglichkeit arbeitet, das Android-Smartphone als Webcam für Windows-Computer zu verwenden. Das Smartphone dürfte dann von den Desktop-Anwendungen als Kamera erkannt werden und entsprechend genutzt werden können. Wer also keine Kamera am Rechner hat (was vor allem bei Laptops heute eher eine Seltenheit ist) oder mit dessen Bildqualität nicht zufrieden ist, kann sich damit bald Abhilfe schaffen.

So praktisch ein solches Feature auch wäre, stellen sich aber sicherlich einige Fragen: Wo soll das Smartphone platziert werden? Der optimale Platz wäre vor dem Display, doch dann wären große Teile der Windows-Anwendung nicht zu sehen. Ein Smartphone-Halter für Laptops könnte daher sehr praktisch sein. Fraglich, wie häufig man das dann wirklich nutzt und nicht gleich auf die Dienste von Android zur Videotelefonie setzt. Denn die allermeisten Apps zur Videotelefonie gibt es sowohl für Windows als auch für Android.

Dennoch praktisch, dass Microsoft weiter an der Anbindung von Android-Smartphones arbeitet. Ob und wann diese Webcam-Funktionalität ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Die Entwicklung soll wohl schon weit fortgeschritten und auch das Umschalten zwischen Front- und Hauptkamera bereits implementiert sein.

