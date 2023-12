Android: Kommt eine schwebende Navigation? Google testet interessantes neues Element in Drive und Chat

Googles Designer haben im Laufe der Jahre viele Standards und Rahmenbedingungen geschaffen, die sich sowohl im Web als auch unter Android weitgehend durchgesetzt haben. Doch Design zeichnet sich nicht durch Stillstand, sondern auch durch ständige Weiterentwicklung aus und jetzt gibt es zwei deutliche Anzeichen dafür, dass sich in puncto Navigation und Hauptfunktionen etwas ändert. Zu sehen an Google Drive und Google Chat.



Floating Action Button

Google hat vor vielen Jahren die Material Design-Richtlinien geschaffen, die sehr viele grundsätzliche Muster vorgeben, eine ganze Reihe von Elementen enthalten und immer wieder aktualisiert wurden. Zuerst mit Material Theme, dann mit Material You. In den Grundsätzen ist sich das Material Design immer treu geblieben und eines der deutlichsten Zeichen ist der FAB (Floating Action Button), der seit Jahren in vielen Apps zu sehen ist und meist das Erstellen neuer Inhalte beherbergt.

Navigation

Doch ausgerechnet die Navigation ist bei Googles Design seit Jahren eine Baustelle und man konnte sich eigentlich nie so recht auf einen Standard einigen: Es begann mit dem Hamburger-Menü, ging über eine Navigationsleiste am unteren Rand, dann eine Navigationsleiste am linken Bildschirmrand und mittlerweile ist man wieder bei der Bottom Bar am unteren Displayrand angekommen. Die Richtlinien rund um diese Leiste wurden immer wieder gebogen, allen voran von den Google-eigenen Apps. Denn trotz internem Standard sehen die Apps auch heute noch allesamt unterschiedlich aus.

Jetzt scheint man die beiden Bereiche ein wenig miteinander verknüpfen zu wollen, indem man wichtige Elemente mit dem FAB verbindet. Zu sehen ist das derzeit sowohl bei Google Drive als auch Google Chat. Beim Cloudspeicher gibt es eine neue Zusatzfunktion über dem Button und bei der Messenger-Plattform gar eine ganze schwebende Navigationsleiste neben dem Button.









Auf obigen Screenshots könnt ihr die beiden neuen Varianten sehen, die in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt werden. Auf den ersten Blick haben sie nicht viel miteinander zu tun und grundsätzlich erlauben Googles Richtlinien auch keine Elemente neben dem FAB. Doch das wird sich ändern und gerade durch das Nebeneinanderstellen wird deutlich, dass sich die zusätzlichen Elemente an den Button knüpfen und dessen feste Position und schwebende Eigenschaft übernehmen.

Eine klare Linie ist noch nicht zu erkennen, aber wir dürfen hier wohl den Beginn eines neuen Elements oder zumindest eines erweiterten Elements sehen. Externe App-Entwickler haben den FAB schon vor Jahren erweitert oder öffnen entsprechende Menüs beim Klick auf den Button, doch in der von Google getesteten Form ist mir das bei weitverbreiteten Apps bisher noch nicht untergekommen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiter entwickelt und in welchen Apps wir diese Elemente zunächst sehen.