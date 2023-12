YouTube: Deutlich kleinerer Button zum Überspringen von Werbespots wird ausgerollt (Screenshot)

Googles Videoplattform YouTube macht seit einigen Wochen durch den immer agressiveren Werbeblocker-Blocker von sich reden, doch auch an anderer Stelle wurden seit einiger Zeit Veränderungen getestet, die jetzt wohl für alle Nutzer ausgerollt werden. Nachdem der Werbedruck erhöht wurde, will man nun offenbar das Überspringen längerer Spots erschweren. Bei vielen Nutzern ist der entsprechende Button in diesen Tagen deutlich kleiner als bisher.



YouTube erhöht den Werbedruck und schreckt dabei auch nicht davor zurück, die etablierten Methoden zu ändern: Seit jeher ist es möglich, die allermeisten längeren Werbespots nach einigen Sekunden zu überspringen. Dafür gibt es einen Button am rechten Rand, der zuerst einen Countdown zeigt und anschließend den Button selbst, mit dem der Spot beendet und das Video gestartet/fortgesetzt werden kann. Man wird diesen Button wohl nicht abschaffen, diesen aber weniger sichtbar machen.

Testlauf im August

Im August wurde obiger Button getestet, der deutlich kleiner und auch noch transparenter geworden ist. Je nach Farben des Werbespots konnte dieser damit fast unsichtbar werden. Funktionell änderte sich nichts, sondern dieser soll wohl lediglich weniger in das Blickfeld rücken und (das wird man so wohl kaum zugeben) schwerer zu treffen sein. Das ist für Nutzer sehr unschön, für YouTube und deren Werbepartner aber nachvollziehbar. Denn bei vielen Nutzern dürfte der Blick wohl auf dem Countdown-Button statt dem eigentlichen Werbevideo liegen, sodass viele Nutzer mutmaßlich gar nicht wissen, wofür eigentlich gerade geworben wird.

Zunächst war das nur ein Testlauf, der mit verschiedenen Design-Varianten durchgeführt wurde. Dieser soll laut vielen Nutzern und Beobachtern jetzt beendet worden und in einer der getesteten Varianten ausgerollt worden sein.









Neuer Button Desktop

Neuer Button Android

Der Button ist jetzt deutlich kleiner geworden. Zwar hat man die Transparenz zurückgeschraubt und macht den Button sichtbarer als im ersten Testlauf, aber dennoch ist dieser schwerer zu treffen. Das dürfte häufiger dazu führen, dass die Nutzer daneben drücken / klicken. Das sorgt dann zwar dafür, dass der Spot noch etwas länger läuft, aber die Konzentration wäre dann noch stärker auf dem Button als auf dem Werbepartner. Ob das im Interesse der Inserenten ist? Schaut euch doch auch eine neue Chrome-Erweiterung an, die dafür sorgen kann, dass ihr den Button gar nicht mehr benötigt:

