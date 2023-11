YouTube Best of 2023: Das waren die beliebtesten Videos, Kanäle, Musikvideos und Kurzvideos + Aufsteiger

Bei Google ist die Saison für die Jahresrückblicke angebrochen und nachdem man bereits gestern die erfolgreichsten Musiker auf YouTube gekürt hat, legt jetzt die gesamte Videoplattform nach. Auch in diesem Jahr verzichtet man auf das einige Jahre übliche Rewind-Video und hat stattdessen in einem Blogpost die beliebtesten deutschen Kanäle, Videos, Musikvideos und auch Creator gekrönt. Natürlich dürfen auch Kurzvideos nicht fehlen.



Der YouTube-Jahresrückblick im Rewind-Format war einige Jahre lang sehr populär, doch nachdem es viel Kritik gab, hat man die Ambitionen in diese Richtung stark zurückgefahren und veröffentlicht lediglich Toplisten, so wie man es auch in den nächsten Tagen für den Google Zeitgeist-Rückblick erwarten kann. Doch selbst das fährt man weiter zurück und hat sich in diesem Jahr dafür entschieden, das Ganze nur per Blogpost und nicht mehr in einem eigens eingerichteten Trends-Portal zu zeigen.

Im Blogpost werden die Top10 der erfolgreichsten Videos, erfolgreichsten Creator, Musikvideos und auch Shorts genannt. Es muss nicht unbedingt ein Deutschland-Bezug gegeben sein, sondern es reichen jeweils die meisten Klicks aus Deutschland. Und so kommt es, dass die globale Nummer 1 Mr. Beast auch im deutschen Ranking auf den ersten Rang kommt.

Top Trending Videos in Deutschland 2023









Top Creators

Top Shorts

Top Breakout Creators

Top Trending Music Video

