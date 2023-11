YouTube: Das waren die erfolgreichsten deutschen Musiker, Songwriter und Produzenten im Jahr 2023

Der Monat November geht zu Ende und so langsam beginnt wieder die Hochphase der Jahresrückblicke, die an ersten Stellen bereits veröffentlicht wurden. Ein wenig in diese Richtung geht eine gestrige Veranstaltung, bei der YouTube die erfolgreichsten deutschen Musiker des Jahres 2023 gekürt hat. Ermittelt wurden diese aus den Abrufzahlen der bei YouTube verfügbaren Musikvideos. Hier findet ihr die Gewinner.



YouTube hat gestern Abend zu einer namenlosen Veranstaltung geladen, bei der man die besten deutschen Musiker des Jahres 2023 gekürt hat. Ausgewertet hat man dies durch die Klickzahlen der deutschen Musikvideos vom 1. Januar bis zum 1. November. Es sind also eher die besten Musiker der letzten zehn Monate und wenn jetzt noch ein Megahit aus dem Boden schießt, ist dieser natürlich nicht enthalten. Schaut euch das Ranking am Ende des Artikels einmal an und verratet gerne, ob ihr ebenso wie ich von den meisten Namen noch nie gehört habt. Udo Lindenberg, Apache 207, Matthias Distel sagen mir noch was, aber wer um alles in der Welt ist Helene Fischer? 😉

Gudrun Schweppe, YouTube Music Deutschland

Die Awards sind ein großes Dankeschön für das Herzblut und die viele Zeit, die die Künstler:innen in YouTube investieren. Wir feiern damit die unglaublichen Erfolge und die wunderschöne Zusammenarbeit 2023. Der Erfolg von Udo und Apache und dem Team dahinter ist sehr beeindruckend. Ich finde es auch grandios, dass die Newcomerinnen Ayliva und Nina Chuba dieses Jahr abgeräumt haben. Beide sind sehr beeindruckende Künstlerinnen.

Nach dem Gang über den roten Teppich gab es die Award-Show und anschließend ein Award-Dinner, wobei eine Reihe von bekannten Persönlichkeiten anwesend waren. Allerdings hat man dem Event weder einen Namen, noch einen Blogpost spendiert, sodass es abseits der Preisträger nur wenige Infos gibt. Eine Reihe von Fotos findet ihr in diesem Google Drive-Ordner.









Meistgeklicktes Musikvideo

Apache 207 x Udo Lindenberg (Komet)

AYLIVA x Mero (Sie weiß)

Milano x Eddin (Au Revoir)

HOODBLAQ (PASS AUF)

RAF Camora x Luciano (All Night)

Bester weiblicher Superstar

AYLIVA

Nina Chuba

Lea

Helene Fischer

Dhurata Dora

Bester Newcomer

Nina Chuba

Leony

Milano

Ski Aggu

LUNE

Finnel

Bester Produzent des Jahres

Jumpa, SIRA ( Komet von Apache 207 x Udo Lindenberg)

Suena, Lucry ( Roller von Apache 207)

von Apache 207) Eddy, Frio, Kyree, masri ( Sie weiß von AYLIVA)

von AYLIVA) Ghana Beats, geenaro ( Bamba von Luciano Aitch

von Luciano Aitch Matthias Distel, Dennis Geist, Dominik de Leon, Thomas Wendt ( Layla von DJ Robin, Schürze)

von DJ Robin, Schürze) Sonnek, Tyme, Stefan Sarkocevic (Au Revoir von Milano, Eddin)

Bester Songwriter des Jahres

Udo Lindenberg, Chris James, Jumpa, SIRA, Volkan Yaman, Marco Tscheschlok ( Komet von Apache 207 x Udo Lindenberg)

Ayliva, Mero, Eddy, Frio, Kyree, masri ( Sie weiß von AYLIVA)

von AYLIVA) Aitch, BIA, geenaro, Ghana Beats, Luciano ( Bamba von Luciano, Aitch

von Luciano, Aitch Jennifer Allendoerfer (Suena), Luis Cruz (Lucry), Volkan Yaman ( Roller von Apache 207)

von Apache 207) Dennis Geist, Robin Leutner, Michael Müller, Thomas Wendt ( Layla von DJ Robin, Schürze)

von DJ Robin, Schürze) Sonnek, Tyme, Stefan Sarkocevic, Aleksandr Mikhailovich Gromov, Navaii Bakhman Ogly Bakirov, Dzhahid Afrail Ogly Gusjnli (Au Revoir von Milano, Eddin)

[YouTube Pressemitteilung]

