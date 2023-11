Gefälschte Apps erobern den App Store – das solltest du wissen

Im September 2023 waren im App Store von Apple rund 1,8 Millionen Apps verfügbar. Zum Vergleich: Der Google Play Store hat doppelt so viele verfügbare Anwendungen. Bei diesen Zahlen ist die Chance groß, auf gefälschte Apps zu stoßen, die dir Schaden zufügen oder Daten von dir stehlen wollen. So kannst du Fake-Apps erkennen und dich schützen.



App Store: Sicherer als Play Store, aber ebenfalls mit schwarzen Schafen

Inzwischen bietet fast jede bekannte Webseite, Online-Plattform oder Institution ihren Service auch in einer App an. Für Hacker ist dieser Trend verlockend, denn sie fälschen diese Apps und schleusen sie in den App Store ein.

Fake-Apps können zum Beispiel in der Form von beliebten Smartphone-Games daherkommen. Letztes Jahr machte ein chinesischer App-Entwickler von sich reden, der dreist eine vermeintliche Kopie des Game-Hits Elden Ring in den App Store stellte. Doch wer sich das Spiel herunterlud, bekam nicht Elden Ring, sondern einen Free2Play-Titel, der nichts mit dem Konsolenhit zu tun hatte.

An sich gilt der App Store von Apple zwar als sicherer als der Google Play Store, aber trotzdem gelingt es Hackern immer wieder, die Auflagen zu umgehen und gefährliche Anwendungen einzuschleusen. Doch keine Sorge, es gibt Methoden, wie du Fake-Apps frühzeitig erkennen kannst.

So kannst du Fake-Apps erkennen

Dass eine Kamera-App Zugriff auf die Smartphone-Kamera benötigt, ist nicht verwunderlich. Dasselbe gilt für eine Navigationsapp mit Zugriffsanfrage auf den Standort. Doch eine Puzzle-Anwendung, die eine Berechtigung für den Zugriff auf Kamera, Standort und Mikrofon haben möchte, sollte dich misstrauisch machen; Achte auf Beschreibung und Screenshots: Apps stellen sich in der Regel mit einer kurzen Beschreibung vor und liefern Screenshots der Anwendung, um dir einen Einblick in das Layout und Design zu geben. Fehlen diese Dinge oder sind sie fehlerhaft, wie schlechte Rechtschreibung oder unscharfe beziehungsweise keine Screenshots, deutet das auf eine Fälschung hin.









So schützt du dich

Im Allgemeinen solltest du stets aufmerksam sein, wenn du Anwendungen aus dem App Store herunterlädst. Es gibt aber noch weiter Maßnahmen, um deine Cybersicherheit zu erhöhen:

Verbreitet sich eine gefälschte Anwendung im App Store und hat bereits Schaden angerichtet, spricht sich das auf Nachrichtenseiten, in den sozialen Medien oder Technik-Blogs schnell herum. Informiere dich daher regelmäßig über aktuelle Bedrohungen; Lass dich im Zweifel über die offizielle Webseite des Anbieters zur Downloadseite im App Store führen: Viele Unternehmen haben auf ihren Webseiten Links integriert, die zur offiziellen Seite im App Store führen. Wenn du dir also unsicher bist, ob es sich um die tatsächliche App handelt, die du bei deiner Suche im App Store gefunden hast, folge lieber diesem Weg.