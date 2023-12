Pixel Update: Feature Drop für alle Geräte, neue Gemini-KI, Updates für Pixel Kamera und alle Infos zum Pixel 8a

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder neue Infos sowie natürlich die lange erwarteten Updates für viele smarte Pixel-Produkte – von unserem Überblick über das Pixel 8a über das Pixel Kamera-Update sowie den Rollout des aktuellen Pixel Feature Drop. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie immer sehr interessant: Denn es gab eine Reihe von größeren Updates, die unter anderem das bisher umfangreichste Pixel Feature Drop brachten, ein Update für die Pixel Kamera, den Rollout von Android 14 QPR1 und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zum Pixel 8a

Das Pixel 8a ist noch einige Monate entfernt, doch schon jetzt gibt es sehr viele Informationen rund um das kommende Budget-Smartphone, das als Ableger der Pixel 8-Smartphones recht hohe Erwartungen erfüllen muss. Es zeichnet sich bereits ab, das man auch bei der neuen Budget-Generation nicht mit Spezifikationen geizen und das Smartphone gut ausstatten wird. Wir fassen alle wichtigen Dinge, die bereits bekannt geworden sind, übersichtlich zusammen.

Aber es gibt nicht nur jede Menge Daten, sondern auch schon Renderbilder bis hin zu ersten Hands-ons, deren Ursprung zwar fraglich ist, die sich aber immer wieder als real erweisen und tatsächlich schon ein halbes Jahr vor dem Start das finale Gerät zeigen.

» Alles was bisher zum Pixel 8a bekannt ist









Es gab keine Anzeichen auf das Update

In dieser Woche gab es ein großes Update, doch die Anzeichen dafür standen eigentlich schlecht. Denn es gab keinen Hinweis auf ein bevorstehende Feature Drop und auch die Rahmenbedingungen waren nicht die besten. Selbst Android 14 QPR1 wurde unter den Tisch fallen gelassen. Schlussendlich überraschte Google dann doch und konnte erstmals seit langer Zeit die Geheimhaltung bis zum Schluss wahren.

» Pixel Feature Drop hätte ausfallen können

» Warum hat Android 14 QPR1 so lange pausiert?

So funktioniert Pixel Video Boost

In Kürze wird man Pixel Video Boost per Google Fotos für Nutzer des Pixel 8 Pro freischalten. Anlässlich dessen zeigen wir euch noch einmal, wie das genau funktioniert und mit welchen Wartezeiten bei der Cloudverarbeitung zu rechnen ist.

» So funktioniert Googles Pixel Video Boost

Neue Pixel Kamera-Oberfläche für alle Nutzer

Die Pixel Kamera-App sah auf den Pixel 8-Smartphones etwas verändert aus und jetzt bringt man die neue Oberfläche auch auf alle älteren Pixel-Smartphones. Die Optimierungen sind durchdacht und erleichtern die Bedienung.

» Das ist die neue Pixel Kamera-Oberfläche

Pixel Kamera bringt neue Funktionen auf alle Smartphones

Die Pixel Kamera erhält nicht nur eine neue Oberfläche, sondern auch eine Reihe von neuen Features, die zuvor Pixel 8-exklusiv waren. So dürft ihr euch auf Ultra HDR und Rich Color freuen, die beide für eine noch bessere Bildqualität sorgen.

» Pixel Kamera erhält Ultra HDR und Rich Color









Pixel Feature Drop Rollout

Es war die große Woche des Pixel Feature Drop, das diesmal mit nicht weniger als 20 Neuerungen der bisher größte Rollout gewesen ist. Immerhin hatte man ja auch den vierten Geburtstag zu feiern. Es gibt viele neue Funktionen für die Kamera-Apps, für Google Fotos mit der Nachbearbeitung, für Google Drive, die Pixel Watch und auch das Pixel Tablet oder Pixel Fold. Rückblick wird der Rollout der Gemini-KI auf die Pixel 8-Smartphones sicherlich das Highlight bleiben.

Wir haben euch in den folgenden Artikeln alle Verbesserungen zusammengefasst, die aus dem Pixel Feature Drop, der Gemini-KI sowie Android 14 QPR1 und dessen Neuerungen bestehen.

» Alle Infos zum Pixel Feature Drop Dezember 2023

» Alle Infos zum Pixel Update Dezember

» Pixel Feature Drop bringt Gemini-KI

