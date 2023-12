Pixel-Smartphones: Das Dezember-Update ist da – Google bringt wichtige Verbesserungen und Bugfixes

Google hat gestern Abend das Android-Sicherheitsupdate sowie das Pixel Feature Drop für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das wenige Stunden später für die meisten Geräte ausgerollt wurde. Daneben gibt es aber auch eine Reihe weiterer Verbesserungen und Bugfixes, die etwas weniger Aufmerksamkeit erhalten, aber nicht weniger wichtig sind. Hier findet ihr alle Infos zum aktuellen Pixel Update.



Der gestrige Abend hat uns das Android-Sicherheitsupdate für Dezember gebracht, das Google schon am Montag veröffentlicht hatte, aber erst mit zwei Tagen Verspätung auf die Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Zusätzlich gab es dazu ein sehr umfangreiches Pixel Feature Drop, das sich hauptsächlich um die Künstliche Intelligenz und die daraus resultierenden Möglichkeiten rund um die Bildbearbeitung

Zusätzlich gibt es aber auch in diesem Monat wieder ein Pixel Update, das zahlreiche weitere Verbesserungen und Bugfixes im Gepäck hat. Diese gibt es für alle noch aktiv unterstützten Pixel-Generationen und sind in diesem Monat überraschend zahlreich. Es ist also ein versöhnliches Jahresende, bei dem die Pixel-Nutzer glücklicherweise doch nicht ganz so lange auf die Updates warten mussten, wie zuerst befürchtet.

Wir haben das monatliche Software-Update für Dezember 2023 bereitgestellt. Alle unterstützten Pixel-Geräte mit Android 14 erhalten diese Software-Updates ab heute. Der Rollout wird in der nächsten Woche in Phasen je nach Mobilfunkanbieter und Gerät fortgesetzt. Benutzer erhalten eine Benachrichtigung, sobald der OTA für ihr Gerät verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Android-Version zu überprüfen und zu aktualisieren, um die neueste Software zu erhalten.









Apps Allgemeine Verbesserungen für Stabilität oder Leistung bei bestimmten System-Apps *[1]

Audio Behebung für Benutzer, die unter bestimmten Bedingungen beim Koppeln des Hörgeräts mit dem Telefon während eines Anrufs Probleme haben

Akku und Aufladen Allgemeine Verbesserungen beim Laden und Akkuverbrauch *[2]

Biometrie Behebung von Fingerabdruckproblemen beim ersten Versuch, wenn die Always-On-Anzeige unter bestimmten Bedingungen aktiviert ist *[3]

Bluetooth Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die Bluetooth-Erkennung unter bestimmten Bedingungen nicht mehr funktionierte

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Bluetooth unter bestimmten Bedingungen nicht mehr funktionierte

Kamera Allgemeine Verbesserungen der Kamerastabilität unter bestimmten Bedingungen

Anzeige und Grafiken Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Emoji-Symbole heller dargestellt wurden als der Rest des angrenzenden Inhalts *[1]

Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zu visuellen Artefakten beim Scrollen auf dem Startbildschirm führte *[1]

Behebung eines Problems, bei dem Benutzer unter bestimmten Bedingungen ein grünes Blinklicht erhielten, wenn sie das Telefon verwendeten

Allgemeine Verbesserungen der Anzeigestabilität

Rahmen Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität und Leistung unter bestimmten Bedingungen

Standort und GPS Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zu GPS-Instabilität führte

Sensoren Behebung des Problems, dass das Telefon unter bestimmten Bedingungen ständig vibrierte *[3]

System Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Apps von Drittanbietern unter bestimmten Bedingungen beim Start abstürzten

Behebung eines Problems mit Benachrichtigungen zum Akkuladen unter bestimmten Bedingungen

Telefonie Behebung, dass Voice-over-WLAN-Anrufe unter bestimmten Bedingungen fehlschlugen

Allgemeine Verbesserungen für die Stabilität und Leistung der Netzwerkverbindung unter bestimmten Bedingungen

Benutzeroberfläche Behebung eines schwarzen Balkens am unteren Rand des Displays nach Änderung des Bildschirmschoners unter bestimmten Bedingungen *[4]

Behebung eines schwarzen Bildschirms unter bestimmten Bedingungen *[1]

Behebung für bestimmte Benutzer, die unter bestimmten Bedingungen keine Videos/Screenshots/Dokumente teilen konnten *[4]

Behebung des Zurücksetzens der benutzerdefinierten Uhr auf die Standardeinstellungen unter bestimmten Bedingungen

Fix für E-Mail-Benachrichtigungs-Overlays, die unter bestimmten Bedingungen nicht entfernt werden

Fehlerbehebung für das Entsperren eines leeren Startbildschirms nach dem Entsperren per Fingerabdruck unter bestimmten Bedingungen

Korrektur für das Entsperren des leeren Startbildschirmhintergrunds nach dem Entsperren unter bestimmten Bedingungen *[4]

Behebung einer falschen Datums-/Uhrzeitanzeige in der Statusleiste unter bestimmten Bedingungen

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die Schnelleinstellungskacheln unter bestimmten Bedingungen nicht aktiviert wurden

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass sich Uhr und Temperatur auf dem Sperrbildschirm „Auf einen Blick“ überlappten

Behebung eines Problems mit leeren Benachrichtigungen unter bestimmten Bedingungen

Problem behoben, bei dem das SMS-Symbol für Nachrichten unter bestimmten Bedingungen nicht angezeigt wurde

Behebung fehlender Symbole nach dem Entsperren per Fingerabdruck unter bestimmten Bedingungen

Behebung fehlender Mobilsymbole unter bestimmten Bedingungen, wenn mehrere SIM-Karten verwendet werden

Behebung, dass das Gerät unter bestimmten Bedingungen nicht entsperrt werden konnte *[5]

Problem behoben, bei dem das Hintergrundbild auf dem Startbildschirm unter bestimmten Bedingungen schwarz angezeigt wurde

Problem behoben, bei dem das WLAN-Symbol unter bestimmten Bedingungen nicht angezeigt wurde

Allgemeine Verbesserung des Setup-Assistenten in Bezug auf die Auswahl des Navigationsmodus *[1]

Allgemeine Verbesserungen für Leistung und Speicherverwaltung bei bestimmten UI-Übergängen

Allgemeine Verbesserungen für Leistung und Stabilität bei bestimmten UI-Übergängen und Animationen

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität und Leistung unter bestimmten Bedingungen

W-lan Allgemeine Verbesserungen der WLAN-Stabilität und -Leistung unter bestimmten Bedingungen Korrekturen sind für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar, sofern unten nichts anderes angegeben ist.

*[1] Pixel 8 Pro, Pixel 8

*[2] Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[3] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro

*[4] Pixel Fold, Pixel Tablet

*[5] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro

