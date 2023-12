Pixel-Smartphones: Was ist mit Android 14 QPR1 passiert? Warten auf ein mögliches Pixel Feature Drop

Google hat gestern Abend wie erwartet das Android-Sicherheitsupdate für Dezember veröffentlicht, das sehr viele Patches im Gepäck hat, die bald auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden sollen. Auch in diesem Monat müssen sich Pixel-Nutzer etwas länger gedulden als bisher gewohnt. Eine brennende Frage könnte aber auch weiterhin offen bleiben: Was ist mit Android 14 QPR1 passiert?



In diesem Jahr kam es recht häufig vor, dass Google die jeweils am Montag veröffentlichten Sicherheitsupdates nicht auf die Pixel-Smartphones ausgerollt hat. Nicht ohne Grund hat man sich dafür mittlerweile einen Freifahrtschein ausstellen lassen und will sich keinen Druck mehr machen. Das ist auch richtig so, aber dennoch sollte man an der Kommunikation feilen, denn erneut stehen die Pixel-Nutzer mit Fragezeichen über den Köpfen dar.

Schon am Wochenende hatte ich darüber spekuliert, dass das Pixel Feature Drop ausfallen könnte und nach aktuellem Stand ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Auch wenn es rein funktionell nicht im Zusammenhang steht, sind die Feature Drops und die QPR-Schiene ein wenig miteinander verbandelt. Und somit stellt sich natürlich auch die Frage, was eigentlich mit Android 14 QPR1 passiert ist. Eine dritte Beta hat es nie gegeben, stattdessen hat man bei Beta 2.2 aufgehört und kurz darauf völlig überraschend die Android 14 QPR2 Beta gestartet. Diese hätte eigentlich erst in diesen Tagen, nach dem Rollout von QPR1 starten sollen.

Mangels Kommunikation ist völlig unklar, was mit der QPR1 Beta bzw. der finalen Version des Quarterly Platform Release geschehen ist. wird die Version übersprungen? Google hat sich mit diesen Überschneidungen erneut in ein Update-Dilemma gebracht und dafür gesorgt, dass Pixel-Nutzer derzeit mit drei verschiedenen Versionen unterwegs sind: Android 14, Android 14 QPR1 Beta oder Android 14 QPR2 Beta. Hoffen wir, dass sich das in den nächsten Tagen bereinigt…

» Pixel Feature Drop: Fällt das Update in diesem Monat aus? Mehrere Hinweise auf eine erneute Verschiebung

Letzte Aktualisierung am 3.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!