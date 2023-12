Google Messages: Neuer Name für die Messenger-App – heißt endlich auch offiziell ‚Google Messages‘

Die Messenger-App Google Messages soll in den nächsten Monaten große Fortschritte machen, die auf zahlreichen neuen Funktionen sowie einer wachsenden Verbreitung von RCS aufbauen. Vielleicht auch anlässlich dessen erhält die App jetzt schon wieder einen neuen Namen. Aus Messages by Google wird Google Messages und das ist bei weitem nicht die erste Änderung.



Google Messages ist sicherlich nicht der aufregendste Messenger, aber dennoch einer der am weitesten verbreiteten und dank RCS zumindest auf dem Papier die App mit den besten Zukunftsaussichten. Doch die App war auch Teil des Messenger-Karussells und wurde im Zuge dessen mehrfach umbenannt. Jetzt macht man diesen Schritt vermutlich zum letzten Mal und gibt der App endlich den finalen Namen „Google Messages“, der ohnehin seit langer Zeit verwendet wird.

Im Play Store hieß die App lange Zeit nur „Messages“, an offizieller Stelle nannte man sie „Messages by Google“. Jetzt wird beides auf „Google Messages“ geändert und damit die Bezeichnung verwendet, die vor allem in den Medien (auch hier im Blog) seit langer Zeit genutzt wird. Zuvor hieß die App übrigens schon „Android Messages“, kurzzeitig „Android Messages by Google“ und gestartet ist sie vor vielen Jahren als reine SMS-App unter der Bezeichnung „Messenger“.

Dazu kann man nur sagen: Was lange währt wird endlich gut und es bleibt zu hoffen, dass man damit sowohl die endgültige Bezeichnung als auch Richtung des Messengers gefunden hat.

» Google Messages: Großes Update für den lange Zeit unterschätzten Messenger kommt (Teardown-Übersicht)

