Apple bringt RCS auf das iPhone: Google zeigt sich erfreut und will Apple bei der Umsetzung unterstützten

Gestern Abend muss in Cupertino die Hölle zugefroren sein, denn Apple hat die Unterstützung von RCS angekündigt und wird damit die vor allem von Google vorangetriebene Technologie auf das iPhone bringen. Dieser Schritt ist als großer Erfolg für alle Beteiligten zu werten und in einer ersten Reaktion zeigt man sich bei Google positiv überrascht. Man macht aber auch deutlich, an der Implementierung mitwirken zu wollen.



Jahrelang hat sich Apple gegen die Unterstützung von RCS in iMessage gewehrt und Google hat eine Salve nach der anderen abgeschossen, um Apple öffentlichkeitswirksam vom Gegenteil zu überzeugen. Schlussendlich dürfte aber wohl die drohende Zwangsöffnung der EU eher ausschlaggebend gewesen sein, dass Apple nun den ersten Schritt geht. Zwar ist keine Rede von iMessage, doch eine grundsätzliche RCS-Unterstützung auf dem iPhone ist schon eine gute Sache.

Googles Stellungnahme:

Jeder hat es verdient, auf moderne und sichere Weise miteinander zu kommunizieren, unabhängig davon, welches Telefon er besitzt. Aus diesem Grund haben wir eng mit der Mobilfunkbranche zusammengearbeitet, um die Einführung von RCS zu beschleunigen, und wir freuen uns, dass Apple heute den ersten Schritt unternimmt und sich RCS anschließt. Wir begrüßen die Beteiligung von Apple an unserer laufenden Arbeit mit GSMA, um RCS weiterzuentwickeln und das Messaging gerechter und sicherer zu machen, und freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um dies auf iOS so zu implementieren, dass es für alle gut funktioniert.

Fürs Erste dürfte man bei Google erfreut sein, dass sich der RCS-Standard durch Apples Einstieg wohl weiter verbreiten wird. Doch die Formulierung, dass man mit Apple zusammenarbeiten „möchte“ – und nicht „tut“ -, heißt aber auch, dass hinter den Kulissen wohl noch nichts beschlossen ist und man bisher nicht weiß, was und wie Apple das genau implementieren wird. Die nächsten Wochen könnten Aufschluss darüber bringen.

» Überraschung: Apple bringt RCS auf das iPhone – Googles Standard soll ab 2024 unterstützt werden

[9to5Google]