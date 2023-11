Pixel Update: Erster Ausblick auf Pixel 9, viele neue Pixel 8-Infos, Pixel Watch-Update, Patches und mehr

Die zweite volle Pixel-Woche im November geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder eine Reihe neuer Infos rund um die aktuellen Pixel-Produkte – von interessanten Einblicken in die Kameratechnologie über Google-Akkus und ausgerollte Updates bis hin zu behobenen Problemen und einigem mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab eine Reihe von interessanten technischen Einblicken in die Pixel-Produkte. Wir berichteten über die Entstehung der Kameraleiste, möglichen Google-Akkus, Ausblicke auf die Pixel 9-Smartphones und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

So ist die blaue Pixel-Farbe entstanden

Sowohl das Pixel 8 Pro als auch die Pixel Watch 2 sowie eine ergänzende Pixel Buds Pro-Serie ist in der Farbe ‚Bay blue‘ zu haben, die offiziell einfach nur ‚Bay‘ bezeichnet wird. Diese Farbe ist ohne Frage die Signaturfarbe der achten Pixel 8-Generation und dürfte sich recht großer Beliebtheit erfreuen. Auch Google-intern haben die Designer damit wohl für Begeisterung gesorgt und so gibt man jetzt interessante Einblicke darin, wie diese Farbgebung entstanden ist.

Wenig überraschend ist es vom blauen Himmel inspiriert und ist durch die Umstände der Pandemie entstanden. Das zeigt uns auch, wie lange eine Farbidee von der ersten Planung bis zur Umsetzung benötigt.

So wurden Autounfälle trainiert

Die Pixel-Smartphones bieten seit einigen Generationen eine Autounfallerkennung, die den Nutzern im Ernstfall dabei Unterstützung leisten soll, Hilfe zu rufen und eine kleine hinterlegte Rettungskette in Gang zu setzen. Gerade bei einer solchen Funktion ist Zuverlässigkeit sehr wichtig, denn wenn es im entscheidenden Moment nicht reagiert, war es nichts wert. Wenn es hingegen irrtümlich einen Autounfall erkennt, kann das schnell ärgerlich werden und von den Nutzern deaktiviert werden. Daher ist es sehr interessant zu wissen, wie Googles Ingenieure dieses Feature trainiert haben.

» So können die Pixel-Smartphones Autounfälle erkennen

Pixel-Smartphones bald mit Google-Akku?

Google hat immer mehr Pixel-Komponenten unter eigener Kontrolle und es ist sehr gut möglich, dass das schon bald auch bei den Akkus der Fall ist. Denn spätestens der durchgesickerte Einstieg Apples verrät uns, dass das der neue Schwerpunkt künftiger Smartphone-Generationen sein könnte – dann auch bei Pixel.

» Die Pixel-Smartphones könnten bald einen Google-Akku erhalten

So ist die Pixel-Kameraleiste entstanden

Die Pixel-Kameraleiste kann man fast schon als ikonisch bezeichnen, denn sie ist ein unverwechselbares Merkmal der modernen Pixel-Generationen. Jetzt haben die Hardware-Designer erklärt, wie es zu dieser gekommen ist, welche Ideen und Notwendigkeiten dahinterstecken und wie man die Leiste weiterentwickeln möchte.

» So ist Googles ikonische Pixel-Kameraleiste entstanden

Update behebt das Android 14-Speicherproblem

In den letzten Wochen hat ein Speicherproblem unter Android 14 die Nutzer der Pixel-Smartphones in Atem gehalten – zumindest die Betroffenen. Denn das Problem äußert sich darin, dass Nutzer mit mehreren Profilen den Zugriff auf den internen Speicher verlieren. Google hat das Problem endlich behoben, doch für viele Nutzer dürfte das zu spät gewesen sein.

» Android-Update behebt das Speicherproblem

Pixel Watch 2 Ziffernblätter jetzt für die erste Pixel Watch

Die neuen Ziffernblätter der Pixel Watch 2 stehen jetzt über die Watch Faces-App auch für alle Nutzer der ersten Generation der Smartwatch bereit. Diese können einfach heruntergeladen und in vollem Umfang genutzt werden.

» Pixel Watch 2-Ziffernblätter gibt es jetzt auch für die Pixel Watch

Google wird Bluetooth SIG Promoter-Mitglied

Google ist seit vielen Jahren Mitglied der Bluetooth SIG und jetzt ist man in dieser zum Promoter-Mitglied aufgestiegen. Das bedeutet, dass man gemeinsam mit Microsoft, Intel, Apple und anderen Mitgliedern ein wenig lenkend in die Weiterentwicklung der weitverbreiteten Technologie eingreifen kann. Wie man das nutzt, bleibt abzuwarten.

» Google steigt in der Bluetooth SIG auf

Pixel 9-Smartphones mit Qi2-Ladestandard?

Das WPC selbst hat bestätigt, dass der neuen Qi2-Ladestandard in zukünftigen Generationen der Pixel-Smartphones zum Einsatz kommen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das bereits für Pixel 9 und Pixel 9 Pro gelten wird.

» Neue Pixel-Smartphones sollen Qi2 unterstützen

Pixel-Smartphones beschleunigen Updates

Pixel-Nutzer dürfen sich freuen, denn die in immer kürzeren Abständen ausgelieferten Updates nehmen jetzt deutlich weniger Zeit in Anspruch. Schon beim jüngsten Update hat sich gezeigt, dass der Zeitraum vom Download bis zur abgeschlossenen Installation inklusive App-Optimierung um bis zu 90 Prozent verkürzt werden konnte.

Pixel-Aktionen und mehr zum Black Friday

Der Black Friday beginnt offiziell erst in der nächsten Woche, doch das ist für die großen Onlinehändler nicht weiter relevant, die dieses Shopping-Event gerne auf eine Woche und mehr ausdehnen. Das gilt sowohl für Google als auch Amazon und weitere Händler. Schon in diesen Tagen lässt sich rund um die Marken Pixel, Nest, Fitbit, Chromecast oder Google-nahe Hardware das eine oder andere Schnäppchen machen. Schaut einfach mal herein, ob etwas für euch dabei ist.

» Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Pixel-Aktionen im Google Store

» Viele smarte Aktionen beim Amazon Black Friday

