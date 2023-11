Android 14: Pixel-Update behebt das Speicherproblem – Patch rollt aus; Datenverlust vielleicht doch vermeidbar

In den letzten Wochen hat ein schwerwiegender Bug in Android 14 für viel Aufsehen gesorgt, der nach dem Update auf einigen Pixel-Smartphones dazu führte, dass die Nutzer nicht mehr auf ihren Speicher zugreifen oder das ganze Gerät nutzen konnten. Google hatte sich häppchenweise dazu geäußert, den Nutzern in der Bootschleife aber keine großen Hoffnungen gemacht. Jetzt gibt es doch noch ein Notfall-Update, das aber wohl zu spät kommt.



Es ist das Albtraum-Szenario eines jeden Smartphone-Besitzers: Ein vermeintlich harmloses Update sorgt für Datenverlust oder macht das Gerät ohne manuellen Eingriff unbenutzbar. Genau das ist bei dem eigentlich sehr gut getesteten Update auf Android 14 passiert – wir hatten darüber berichtet. Google hatte in der vergangenen Woche angekündigt, in zwei Wochen einen Bugfix auf die Smartphones ausrollen zu wollen, der das Problem behebt. Im besten Fall ohne Datenverlust. Bei einigen Nutzern hingegen ist der Datenverlust nicht zu vermeiden.

Nachdem es zunächst hieß, dass ein Datenverlust für die Nutzer, die sich in einer Bootschleife befinden, nicht zu vermeiden ist, gibt es nun gewissermaßen die Rolle Rückwärts. Denn bei einigen Smartphones könnte das „Spezial-Update“ über das Pixel Repair Tool dafür sorgen, dass „ein Teil der Daten“ nicht verloren geht. Grundsätzlich eine schöne Sache, doch nachdem man mehrfach betonte, dass ein Datenverlust wohl nicht vermeidbar ist, dürften wohl alle Nutzer ihr Gerät längst zurückgesetzt haben, um es endlich wieder nutzen zu können. Dann nachträglich zu hören, dass es vielleicht doch eine Lösung gegeben hätte, mach das sicherlich nicht besser…

Für betroffene Geräte, die wiederholt neu gestartet werden: Heute veröffentlichen wir über das Pixel Repair Tool eine spezielle Lösung zur Wiederherstellung von Teildaten für Geräte, die wiederholt neu gestartet werden. Dieser Prozess bietet die gleiche Lösung wie die Formularübermittlung, die wir in früheren Updates beschrieben haben. Diese spezielle Lösung ermöglicht es auch Geräten, die im Status „Wiederholter Neustart“ feststecken, das offizielle Systemupdate vom November zu erhalten.

