Pixel-Smartphones: Googles Android 14-Bugfix kommt erst in zwei Wochen – so erhaltet ihr es schon jetzt

Die meisten Pixel-Nutzer dürften sich über das Update auf Android 14 gefreut haben, doch für einige wurde es zur Katastrophe. Denn bei Nutzern mehrerer Profile konnte das Update für schwerwiegende Probleme sorgen, die bis zum Datenverlust reichen oder das Smartphone unbenutzbar machen. Jetzt hat Google einen Patch angekündigt, der allerdings erst in zwei Wochen ausgerollt werden soll. Wer es eilig hat, kann diesen aber auch schon schneller erhalten.



Wir hatten bereits vor einigen Tagen über das schwerwiegende Problem mit Android 14 berichtet und es stellte sich schnell heraus, dass dieses durch die Nutzung mehrerer Profile ausgelöst wird. Das Problem bestand von Beginn an, doch erst zwei Wochen später wurde es von Google bestätigt und ein Patch für das Android 14-Update veröffentlicht. Allerdings nur für die Geräte, die noch kein Update durchgeführt haben.

Uns ist ein Problem bekannt, das bei einigen Pixel-Geräten (Pixel 6 und neuere Modelle) auftritt, die beide das Android 14-Update erhalten haben und für die mehrere Benutzer (außer dem Hauptbenutzer) eingerichtet sind. Zu den mehreren Benutzern zählen Benutzer, Gäste, eingeschränkte Profile und untergeordnete Benutzer. Es umfasst jedoch nicht das Vorhandensein von mehr als einem Google-Konto im primären Benutzer- oder Arbeitsprofil. Je nach Gerät kann dieses Problem dazu führen, dass der Hauptbenutzer nicht auf den Medienspeicher zugreifen kann. Alternativ kann das Problem auch einen Neustart des Geräts mit der Meldung „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ verursachen. Wenn diese Nachricht akzeptiert wird, können nicht gesicherte Daten verloren gehen, und wenn sie abgelehnt wird, startet das Gerät wiederholt mit der Meldung „Pixel startet“ neu.

Jetzt scheint auch ein Patch für Geräte bereitzustehen, die bereits von dem Problem betroffen sind – aber leider nicht für alle. Denn wer sich in der Bootschleife befindet, hat keine Hoffnung auf Datenrettung.









Datenrettung nicht für alle Nutzer möglich

Nochmals vielen Dank für Ihre Geduld. Ab den nächsten zwei Wochen werden wir für betroffene Benutzer ein Android-Update bereitstellen, das ihre Geräte wieder in einen betriebsbereiten Zustand versetzt. Leider ermöglicht dieses Update möglicherweise keine Datenwiederherstellung für Geräte, die wiederholt neu gestartet werden.

Solltet ihr von dem Problem betroffen sein, erhaltet ihr innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Patch per OTA-Update, der dieses beheben sollte. Der Patch ist wohl fertig, aber noch in der Testphase. Habt ihr es eilig und möchtet diese Testphase nicht abwarten, könnt ihr euch per Formular an den Google-Support wenden und das Update innerhalb der nächsten Stunden erhalten:

In der Zwischenzeit arbeiten wir über den Pixel-Support aktiv mit Benutzern zusammen, um vorübergehende Problemumgehungen zu teilen, die hilfreich sein können. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der derzeit verfügbaren temporären Problemumgehungen: Factory Data Reset (FDR) – Dadurch wird der Speicher Ihres Geräts gelöscht. Wir empfehlen dies daher nur, wenn Sie Ihre Daten kürzlich gesichert haben. FDR kann auch dann abgeschlossen werden, wenn Ihr Telefon wiederholt über die Tasten des Geräts neu gestartet wird .

Over-the-Air-Testupdate (OTA) – Wir testen derzeit das kommende Android-Systemupdate drahtlos. Bei Geräten, bei denen der Hauptbenutzer nicht auf den Medienspeicher zugreifen kann, kann dies zur Behebung des Problems beitragen, ohne die Daten Ihres Geräts zu löschen. Füllen Sie dieses Formular aus, um das Testupdate innerhalb von 24 Stunden zu erhalten. Die vollständige Aktualisierung kann 1–2 Stunden dauern.

[Google-Support]

