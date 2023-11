Pixel Update: Diese Updates werdet ihr erhalten, Tests, Erfolge und Probleme rund um Pixel 8 und Pixel Watch 2

Die erste halbe Pixel-Woche im November geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder eine Reihe neuer Infos rund um die aktuellen Pixel-Produkte – von Erfolgsmeldungen über Einblicke bis hin zu den ersten Problemchen mit den Pixel 8-Smartphones und der Pixel Watch 2. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab eine Reihe von Tests der neuen Produkte, leider auch die ersten Probleme mit den Smartphones und der Smartwatch, erste Infos zu den Pixel 9-Smartphones und mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 8 & Pixel 8 Pro erreichen Spitzenplätze

Die Pixel 8-Smartphones wurden ausführlich von vielen Testern unter die Lupe genommen und wissen durchaus zu begeistern. Das Display, die Hauptkamera, die Frontkamera, die Stabilität der Geräte und auch das Gesampaket überzeugen und erreichen Spitzenplatzierungen. Google hat zwei starke Pakete geschnürt. Hier findet ihr die wichtigsten Testberichte über die beiden Pixel 8-Smartphones im Überblick.

» Pixel 8-Smartphones in den Tests

Pixel Watch 2: So funktioniert das Herzfrequenz-Tracking

Mit der Pixel Watch 2 hat Google das Herzfrequenz-Tracking deutlich verbessert. Die Zuverlässigkeit ist stark angestiegen, was unter anderem an der Vervierfachung der Sensorflächen, aber auch an optimierten KI-Algorithmen zur Auswertung dieser Daten liegt. In einem Beitrag erklärt man sehr ausführlich, wie das Ganze funktioniert.

» So funktioniert das Pixel Watch 2 Herzfrequenz-Tracking









Pixel-Smartphones: Diese Updates wird es geben

Google gibt schon zum Verkaufsstart an, wie lange die Pixel-Smartphones mit Updates versorgt werden – aber was bedeutet das in Android-Versionen? Wir haben das einmal umgerechnet und wagen einen Ausblick darauf, welche Android-Versionen ihr mit welchen Pixel-Smartphones erhalten solltet.

» Diese Android-Versionen werden die Pixel-Smartphones erhalten

Pixel knabbert an den iPhone-Marktanteilen

Die Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones gehen seit Jahren steil nach oben. Mittlerweile tauchen sie auch in vielen nationalen und globalen Statistiken auf und es zeigt sich, dass die Marktanteilsgewinne hauptsächlich zulasten des iPhone und nicht der anderen Android-Hersteller gehen. Genau das wollte Google erreichen.

» Pixel-Marktanteile steigen und Apple mit iPhone-Problemen

Tensor G4 kommt wieder von Samsung

Im Oktober 2024 wird Google mit den Pixel 9-Smartphones erstmals den Tensor G4 auf den Markt bringen. Über den neuen SoC ist bereits einiges bekannt geworden und jetzt soll Google den Auftrag zur Produktion erneut an Samsung vergeben haben. Mutmaßlich zum letzten Mal.

» Tensor G4 vom Pixel 9 zeigt sich erstmals

Pixel 8-Smartphones haben ein Farbstich-Problem

Google hat bestätigt, dass die Pixel 8-Smartphones auf dem Always on-Display einen Farbstich-Problem haben. Man hat das Problem aufgespürt, behoben, und wird demnächst ein Update für alle Nutzer ausrollen.

» Die Pixel 8-Smartphones haben einen Farbstich am Always on-Display

Pixel-Smartphones erhalten Autounfallerkennung

Die Pixel-Smartphones erhalten in vielen weiteren Ländern die Autounfallerkennung – darunter in Österreich und der Schweiz. Deutschland bleibt allerdings nach wie vor außen vor, ohne dass es dafür eine gute Begründung gäbe.

» Pixel-Autounfallerkennung startet in Österreich und Schweiz

Pixel 8-Smartphones haben wohl ein 5G-Problem

Und noch ein Problem mit den Pixel 8-Smartphones: Immer mehr Nutzer berichten in diesen Tagen, dass die Geräte bei 5G-Nutzung recht warm werden und gleichzeitig der Akkuverbrauch deutlich steigt. Das ist ein bekanntes Tensor-Problem, doch eigentlich wollte Google dieses mit dem Tensor G3 gelöst haben. Dem ist offenbar nicht so.

» 5G-Nutzung lässt Energieverbrauch der Pixel 8-Smartphones steigen









Pixel Watch 2 mit Ladeproblemen

Auch Pixel Watch 2-Nutzer haben ein Problem mit ihrer neuen Smartwatch entdeckt: Immer mehr Nutzer berichten, dass sich die Smartwatch nicht vollständig aufladen lässt und dem Akku nur sehr sporadisch Energie vom Ladegerät zuführt. Die Reaktionen des Supports sind wohl ganz unterschiedlich und es bleibt zu hoffen, dass Google das Problem per Firmware-Update beheben kann.

» Nutzer berichten von Ladeproblemen mit der Pixel Watch 2

Jetzt Gratis Pixel Watch 2 oder Pixel Buds Pro sichern

Das solltet ihr nicht verpassen: Ihr könnt euch jetzt für eure Pixel 8-Prämie registrieren und somit das versprochene Geschenk für den Kauf des Pixel 8 oder Pixel 8 Pro erhalten. Habt ihr das Pixel 8 bei einem teilnehmenden Händler gekauft, erhaltet ihr einen Gutschein für die Pixel Buds Pro. Habt ihr euch für das Pro-Modell entschieden, gibt es eine Pixel Watch 2. Das Ganze funktioniert nicht von selbst, sondern ihr müsst aktiv werden.

Tut das nicht zu spät, sonst könnten die Prämien vergriffen sein und vielleicht durch andere Produkte ersetzt werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Google die Prämien ausgehen.

» So könnt ihr euch eure Pixel-Geschenke sichern

