Pixel-Smartphones: Google ist immer erfolgreicher – das Wachstum geht hauptsächlich zu Lasten des iPhone

Google schwimmt mit den Pixel-Smartphones seit einiger Zeit auf einer Erfolgswelle, die die Verkaufszahlen regelrecht durch die Decke gehen lässt und aus heutiger Sicht noch lange nicht vorüber ist. Doch gerade als Android-Betreiber stellt sich für Google natürlich die Frage, welchem anderen Hersteller man diese steigenden Marktanteile abluchst. Und das scheint in einigen Regionen tatsächlich Apple zu sein.



Schon mit dem Start der Pixel-Serie im Jahr 2016 hatte Google verkündet, auf die anderen Smartphone-Hersteller keine Rücksicht mehr nehmen zu wollen, die die damaligen Nexus- und Motorola-Ausflüge sehr kritisch beäugt hatten. Wohlwissend, dass alle Smartphone-Hersteller mit Ausnahme von Apple praktisch keine Alternative zum Google-Android haben (schöne Grüße von Huawei), konnte man diesen verbalen Angriff damals starten und hat das erst vor wenigen Wochen erneut bekräftigt.

Doch während die ersten Pixel-Generationen keine ernsthafte Konkurrenz gewesen sind, hat sich das mit den letzten Generationen ein wenig geändert. Denn plötzlich ist Google auf der Erfolgswelle, vermeldet rund um den Globus steigende Marktanteile und scheint sich als Dauergast in den Top 5 zu etablieren. Aber man will noch weiter hinaus, denn das Ziel dürfte nichts weniger als die globale Top 3 mit Apple und Samsung sein. Vielleicht am entfernten Horizont sogar die Marktführerschaft, aber man muss auch realistisch bleiben.

Jetzt, wo es mit den Pixel-Smartphones steil nach oben geht, stellt sich natürlich die Frage, auf wessen Kosten das Ganze stattfindet. Denn der Markt besteht eben aus 100 Prozent und wenn Google wie in Japan von 2 auf 12 Prozent Anteil springt, dann ist das bei der Konkurrenz spürbar. Tatsächlich zeigt sich in einigen Märkten, dass die Neo-Nutzer der Pixel-Smartphones nicht etwa von Samsung, Motorola, Xiaomi oder Oppo stammen, sondern von Apple.









Google will das Android-Ökosystem wachsen lassen, nicht umverteilen

Google versteht es seit einigen Jahren, rund um das Marketing der Pixel-Smartphones nicht die Android-Hersteller anzugreifen, sondern vollkommen auf Apple abzuzielen. Man positioniert sich seit längerer Zeit als das Apple von Android und fährt immer wieder vergleichende Kampagnen mit dem iPhone. Einen Vergleich zwischen den Pixel-Smartphones und anderen Android-Geräten hat es bisher nicht gegeben. Daher ist ganz klar, in welchem Becken man fischt und welche Nutzergruppen angesprochen werden sollen.

Für Google ist das natürlich der Best-Case. Denn jeder wechselwillige iPhone-Nutzer lässt nicht nur die Pixel-Smartphones, sondern auch das gesamte Android-Ökosystem wachsen. Das weiß man auch bei Apple und macht Android-Nutzern den Wechsel auf ein iPhone mittlerweile so einfach wie nur möglich. Und so kommt es, dass Google die iPhone-Nutzer von den Pixel-Smartphones überzeugt und am anderen Ende Apple die Android-Nutzer vom iPhone. Google ist in dem Kreislauf drin, der durchaus gesund ist.

Denn wenn Android bzw. die Pixel-Smartphones – vollständig gesponnen – das iPhone in die Nische treiben würden, hätte Google ganz neue Wettbewerbsprobleme am Tisch und hat daher natürlich auch ein minimales Interesse am weiteren Erfolg des Konkurrenten. Dennoch scheint Google mit den Pixel-Smartphones mittlerweile dort angekommen zu sein, wo man hinwollte. Und mit weiter wachsenden Marktanteilen werden das sicherlich auch Samsung und Co zu spüren bekommen.

