Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Hat Google einen iPhone-Moment? Pixel-Smartphones glänzen und Apple schwächelt

Google hat kürzlich die achte Generation der Pixel-Smartphones auf den Markt gebracht und es zeichnet sich ab, dass auch diese wieder sehr erfolgreich sein und zu einem weiteren Anstieg der Verkaufszahlen beitragen wird. Die neuen Smartphones wurden äußerst positiv aufgenommen und so langsam scheinen auch Googles langfristige Pläne immer realistischer. Manch einer könnte behaupten, dass man bald das iPhone überholen wird oder dies bereits getan hat.



Google glänzt

Man kann Google sicherlich nicht vorwerfen, die Aufbauarbeit rund um die Pixel-Smartphones gescheut zu haben. Denn die Smartphones wurden mit jeder Generation nicht nur leistungsmäßig besser, sondern haben auch langfristig bedeutende Schritte gemacht: Es begann mit mehr Hardware-Kontrolle, ging weiter über einen eigenen Kamerachip, einen Security-Chip, exklusive Kameratricks, setzte sich mit dem Tensor-SoC und dem Signature-Design fort und hat in diesem Jahr mit sieben Jahren Updates einen weiteren Höhepunkt erreicht.

Jetzt geht es an die internationale Expansion und das große Ziel, zu einem der größten Smartphone-Hersteller aufzusteigen ist mittlerweile nicht mehr so unrealistisch wie noch vor einigen Jahren. Denn das erreicht man nicht nur durch technische Innovationen, sondern vor allem durch eines: Aufmerksamkeit und Markenbindung. Heute dürften die Pixel-Smartphones sehr vielen Nutzern ein Begriff sein, selbst wenn sie nicht unbedingt im Tech-Bereich zu Hause sind. Und ab diesem Punkt kann es vor allem in Googles Pixel-Größenordnungen eigentlich nur aufwärtsgehen.

Erst vor wenigen Tagen hatte ich die wachsenden Marktanteile der Pixel-Smartphones rund um die Welt zusammengefasst und die Tendenz zeigt ganz klar in Richtung einer weiteren Verbreitung. Die bald geplante Erschließung zusätzlicher Märkte – es sollen „sehr viel mehr“ sein – wird die Verkaufszahlen und damit auch die Bekanntheit und den Einfluss der Geräte weiter pushen. Es ist noch ein weiter Weg, aber den Platz hinter Samsung und damit die globale Top3 ist Google mittlerweile zuzutrauen.









Apple „schwächelt“

Google orientiert sich mit den Pixel-Smartphones seit jeher am iPhone, auch wenn man das natürlich nicht kommuniziert. Die gesamte Markenstrategie, das Produkt-Portfolio, die Marktpositionierung und einiges mehr orientiert sich am Unternehmen aus Cupertino. Und jetzt wo die Pläne langsam aufzugehen scheinen, hat Apple ein holpriges Jahr. Denn die iPhone-Verkäufe gehen zurück, die Begeisterung für neue iPhones hat spürbar nachgelassen (auch wenn sie noch immer in völlig anderen Dimensionen als bei anderen Herstellern ist) und offenbar gibt es mit dem iPhone 15 mehr Probleme als mit den Vorgängern.

Apple liegt meilenweit vor Google und wird das auch in den nächsten Jahren tun, aber wir werden sicherlich auch eine weitere Annäherung sehen und es wird der Zeitpunkt kommen, an dem sich Apple auch mal bei Google orientieren wird – nicht nur in puncto iOS vs. Android, sondern auch iPhone vs. Pixel. Immer wieder ist in diesen Tagen zu lesen, dass Google mit dem Pixel 8 einen iPhone-Moment haben wird – was man aufgrund der seit Jahren verfolgten Ziele als großes Kompliment aufnehmen kann.

Die Pixel-Smartphones gehören zu den wenigen Produkten, bei denen Google trotz jahrelanger Nische ein großes Durchhaltevermögen zeigt. Und das honorieren die Nutzer langsam. Ich denke, dass wir nur noch wenige Jahre vom Trio iPhone-Samsung-Pixel entfernt sind. Und dann wird es richtig interessant. Denn ein Abknabbern der iPhone-Marktanteile bedeutet automatisch weiteres Android-Wachstum. Realistisch scheint das derzeit aber nicht zu sein. Und will man wirklich Best Buddy Samsung Marktanteile streitig machen? Und wie wird sich Googles Hardware-Business entwickeln, wenn man tatsächlich in diese Sphären kommt? Wir könnten es in ein paar Jahren erfahren…

